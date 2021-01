Vacances de février compromises : au vu des annonces gouvernementales, les annulations auraient déjà commencé

Une annonce a été partagée concernant les remontées mécaniques, car elles ne pourront pas ouvrir leur accès le 1er février comme cela aurait pu être envisagé. Le gouvernement tente de faire face à cette crise sans précédent et le coronavirus est toujours aussi présent dans notre quotidien. De ce fait, pour les vacances de février, la question se pose concernant les activités, les réservations ou les annulations. Certains avaient envisagé une réservation en pensant que la situation pourrait éventuellement s’améliorer.

🇫🇷 ALERTE INFO – Les remontées mécaniques dans les stations de #ski ne rouvriront pas le 1er février. (gouvernement) #COVID19 #COVID19france — Mediavenir (@Mediavenir) January 20, 2021

Faut-il annuler les vacances de février ?

Certes, les remontées mécaniques sont fermées, mais l’accès à la montagne est toujours possible si vous respectez bien sûr toutes les conditions. En effet, vous devez équiper votre voiture avec des pneus pour la neige et, si le panneau indiquant les chaînes est au rendez-vous, il est indispensable de les avoir sur les roues et non dans le coffre. En ce qui concerne l’annulation, elle ne sera pas forcément au rendez-vous puisque le directeur de l’office du tourisme des Hautes-Pyrénées à Londenvielle Peyragudes a précisé selon le Figaro qu’il n’avait pas pour l’instant enregistré des annulations.

Les stations de ski ne rouvriront pas en février. Ils ne prennent même plus la peine de tenter de justifier leurs folles décisions.

Tout ça n’a plus rien de sanitaire, c’est intégralement politique ! Refuser de le voir, c’est être un esclave consentant.https://t.co/mhBqHsHTa7 — Florian Philippot (@f_philippot) January 20, 2021

Depuis la fin octobre, le planning pour les réservations ne semble pas avoir évolué pour ces professionnels .

. C’est donc une bonne nouvelle et les Français semblent avoir envie de partir en vacances au mois de février malgré la situation.

Il y a toutefois un planning sans doute moins étoffé notamment pour ceux qui apprécient le ski alpin puisque les remontées mécaniques seront fermées.

Le gouvernement a annoncé qu’ils ne pourront pas ouvrir le 1er février, mais les choses peuvent évoluer.

Bien sûr, certains Français qui misaient sur des vacances à la neige comme autrefois seront sans doute déçus et ils pourront annuler, mais ce n’est pas une obligation. Depuis les vacances de Noël, des adeptes de la neige ont pu partir malgré la fermeture des remontées mécaniques et il est ainsi possible de découvrir d’autres activités avec la famille, les amis toujours en respectant à la lettre les consignes sanitaires, mais également celles pour la sécurité. Avec la récente tempête de neige, les montagnes sont bien garnies et les paysages sont forcément idéaux. Il serait alors dommage de ne pas profiter pleinement de ces conditions.

Les remontées mécaniques devraient voir leur fermeture prolongée… Le gouvernement persiste dans l’erreur ! Et pour des raisons fumeuses : je ne savais pas que le grand air contaminait plus que le métro bondé de 17h30… On marche sur la tête ! Rouvrons nos stations ! — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) January 19, 2021

Quelles sont les activités à envisager ?

Certains professionnels ont décidé d’innover en proposant des activités hors du commun. Dans les Vosges, il y a par exemple la trottinette sur neige. C’est une randonnée qui s’adapte à l’âge et au groupe en fonction de leur expérience. Vous avez donc une promenade pour les personnes confirmées et une autre pour les débutants. C’est pratique, sympathique et ludique pour tous les profils. D’autres activités sont possibles si les conditions le permettent alors que les remontées mécaniques ne sont pas à l’ordre du jour. En effet, vous pouvez miser sur la randonnée avec des raquettes, la glisse nordique ou encore la luge.

Il suffit de trouver des sentiers compatibles avec vos envies et vous pourrez finalement profiter de ces vacances de février sans avoir les remontées mécaniques. Les Français peuvent toujours trouver des loisirs puisque ce sont des destinations sympathiques qui proposent une multitude de loisirs pour toute la famille. Par contre, le manque à gagner sera sans doute conséquent avec cette fermeture prolongée. Il y a bien sûr eu des annulations comme le mentionne le journal, c’est notamment le cas à Tignes en Savoie. Certains ont décidé de tirer un trait sur leurs vacances depuis le 18 janvier, date à laquelle les rumeurs concernant les fermetures ont pu se propager.