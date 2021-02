Vacances scolaires : la fin des congés va-t-elle déclencher de nouvelles restrictions après le 8 mars ?

En effet, le gouvernement souhaite laisser les vacances scolaires aux Français pour souffler un peu. L’épée de Damoclès a donc été supprimée, mais la situation pourrait-elle perdurer ainsi ? Il est pour l’instant difficile d’envisager la suite, mais les signaux ne seraient pas si mauvais. En effet, les contaminations pourraient reculer dans certaines régions et le taux d’incidence n’a pas connu une croissance importante malgré ce que certains pensaient. De plus, la campagne de vaccination est toujours opérationnelle.

Attendre la fin des vacances scolaires pour faire un point

Bien sûr, l’exécutif comme le révèle BFMTV souhaite laisser un peu d’air frais aux Français alors que les derniers mois ont été particulièrement difficiles. Toutefois, ce n’est pas une raison pour baisser les bras et réduire la vigilance, car elle doit tout de même être maximale. Il faudra donc attendre le 8 mars prochain pour savoir si de nouvelles restrictions sont prises ou si nous pouvons entrevoir la lumière au bout du tunnel. En effet, les vacances scolaires pour ce mois de février vont se terminer et le gouvernement voudra sans doute réaliser un petit point.

🗨 "Moralement les gens n'en peuvent plus" Antoine est l'un des 16 touristes français bloqués au Costa Rica, il témoigne pic.twitter.com/E5mB8wnMQx — BFMTV (@BFMTV) February 12, 2021

Si la situation sanitaire ne se dégrade pas d’ici la fin des congés d’hiver, nous pourrions espérer que les mesures drastiques ne seront pas au rendez-vous .

. Les vacances de printemps pourraient même se dérouler normalement si tous les signaux sont verts.

Selon une source proche du gouvernement relayé par le journal, nous apprendrons qu’un rendez-vous sera pris pour ajuster ou non les mesures en fonction de la situation.

Bien sûr, tous les scénarios sont toujours envisagés alors que nous ne connaissons pas forcément le coronavirus à 100 % même s’il est dans nos vies depuis près d’un an. Le gouvernement pourrait décider si la situation s’améliore de lever éventuellement quelques restrictions, de les laisser comme elles sont pour ne pas aggraver la situation ou de les rendre un peu plus strictes si la situation venait à se complexifier.

Nous avons donc une nouvelle échéance, celle du 8 mars et nous pourrons enfin savoir si le coronavirus recule ou s’il prend toujours de l’ampleur. En effet, le gouvernement a misé sur l’arrêt de l’école pendant les vacances scolaires pour savoir si les contaminations pouvaient baisser. De plus, certains scientifiques estiment que la Covid-19 n’apprécie pas forcément la hausse des températures, l’arrivée du printemps pourrait être de bon augure.

🇫🇷 FLASH – Il n’y aura pas de mesures plus strictes contre la #COVID19 "d’ici la fin des vacances". Le #gouvernement souhaite "laisser de l’air aux français". (France Info) #COVID19France — Mediavenir (@Mediavenir) February 17, 2021

Nouvelle échéance pour d’éventuelles mesures : le 8 mars

Le niveau pour les contaminations est tout de même élevé, mais les chiffres ont tendance à se stabiliser, c’est donc une mauvaise nouvelle. Certes, les hôpitaux sont toujours pris d’assaut dans certains départements, mais le milieu semble résister à une crise. Nous ne sommes donc pas dans la même configuration que celle de novembre ou de mars 2020 et c’est plutôt encourageant. Les Français attendent surtout un allègement des mesures pour retrouver les salles de spectacles, de cinéma, les restaurants et tous les lieux fermés depuis de nombreux mois.

Le journal révèle qu’il faudra attendre la date du 8 mars et surtout l’étude des dernières semaines pour savoir si les contaminations reculent et si la campagne vaccinale fait son petit effet. Le conseiller de l’exécutif révèle à BFMTV que, dès la fin des vacances scolaires, « il y aura un débat sur l’acceptabilité et le respect des mesures qui va surgir ». Nous croisons donc les doigts pour que la situation devienne enfin favorable. Comme a pu le préciser Olivier Véran qui devrait tenir une conférence de presse ce jeudi, la France pourrait ne jamais être confinée une troisième fois.

Cela montrerait que la gestion de la crise n’a pas été si catastrophique par rapport à d’autres pays bien sûr.