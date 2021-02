Vacances scolaires : les destinations à envisager pour des congés sereins en 2021 et en Europe !

Si vous suivez la presse, vous avez pu constater que les mesures plus strictes ne seront pas déployées avant la fin des vacances scolaires. Le gouvernement a décidé de laisser aux Français la possibilité de respirer. Comme a pu le préciser Olivier Véran lors d’une conférence de presse, la France pourrait ne jamais être reconfinée, c’est donc une très bonne nouvelle et cela permet d’envisager la suite avec un peu plus de sérénité. De ce fait, avec ces actualités bénéfiques, il est judicieux de se focaliser sur les meilleures destinations de 2021.

Où se dérouleront vos prochaines vacances en 2021 ?

Si certains ont fait le choix de partir au cours du mois de février, d’autres préfèrent attendre que la situation soit moins problématique. De ce fait, si nos vies redeviennent quelque peu « normales » dans quelques mois, nous pouvons espérer des vacances scolaires d’été assez classiques et les frontières pourraient à nouveau s’ouvrir. Cela permet d’injecter un peu d’espoir dans les foyers français alors que les mauvaises nouvelles ont été nombreuses en 2020.

Vous pourrez alors découvrir Braga au Portugal ou encore Rome en Italie afin de savourer une autre culture .

. En Croatie, c’est Cavtat qui se démarque alors que Florence du côté de l’Italie n’a pas perdu de sa superbe.

Pour vos vacances scolaires en Roumanie en 2021, il pourrait être judicieux de déposer vos valises à Sibiu en Roumanie.

Bien sûr, il y a des destinations qui ont toujours autant la cote comme Paris ou encore Céphalonie en Grèce et même les îles Canaries en Espagne. Pour sortir un peu des sentiers battus, il sera possible de se rendre à Tübingen en Allemagne ou encore à Tahiti en Polynésie française comme le mentionne le site Geo. Ce ne sont pas les seules destinations qui se profilent à l’horizon, car la découverte de la France pourrait aussi vous satisfaire. Rendez-vous de ce fait en Dordogne, car notre pays renferme de nombreux trésors.

Pendant les vacances scolaires, nous avons tendance à opter pour les mêmes destinations à savoir le sud pour l’été, la montagne en hiver ou encore Paris pour profiter des adresses prestigieuses. Il y a pourtant d’autres régions qui sont sympathiques, n’hésitez pas à profiter de vos vacances pour les découvrir.

🇫🇷 FLASH – "L'hypothèse d'un été sans festivals est exclue (…) mais il y a festival et festival", estime Roselyne #Bachelot, "ce qui pose des difficultés, ce sont les festivals debout". Elle "reste opposée au passeport vaccinal" qui porterait atteinte "à nos libertés". (FrI) — Mediavenir (@Mediavenir) February 10, 2021

Quel programme pour les vacances de 2021 ?

Après une année 2020 assez complexe, les Français ont clairement l’envie de s’évader, de prendre du bon temps et de se reposer. Alors que les salles de spectacles, les discothèques, les salles de cinéma sont fermées depuis de longs mois, les esprits veulent se détendre surtout à cause des mesures assez strictes qui ont pu perturber nos vies. De ce fait, vous pourrez programmer la mer, le soleil, la nature, la détente, la gastronomie, l’histoire, la plage… Pour ces vacances de 2021, les Français auront tendance à prendre du plaisir dans tout ce qu’ils pourront entreprendre.

Bien sûr, même si le coronavirus n’est pas totalement éradiqué, la vigilance est de mise que ce soit pour ces vacances de février, celles de Pâques et même pour l’été. Roselyne Bachelot a également donné un peu de satisfaction aux adeptes des festivals, car certains seront organisés au cours de l’été dans des conditions bien sûr respectueuses d’un protocole sanitaire. Deux tests seront notamment effectués à Paris et à Marseille afin de déterminer les conditions à respecter.

Après de longs mois assez difficiles, l’avenir semble se dégager pour le plus grand bonheur des Français qui attendent de retrouver une vie « normale ». D’ici là, ne baissons pas notre garde et soyez vigilants.