Vacances d’été : les voyages en Europe limités par le passeport sanitaire ! Découvrez ce qu’il faut savoir !

Contrairement aux idées reçues, si le pass sanitaire est vraiment mis en place, vous ne pourrez pas forcément vous déplacer comme vous le souhaitez sur l’ensemble du territoire européen. En effet, les personnes vaccinées pourraient avoir la priorité. Il faut tout de même être vigilant avec ces données puisqu’il n’y a pas de données officielles concernant d’éventuelles restrictions.

Un pass sanitaire à l’aube des vacances d’été

Ce document sera normalement mis en place au cours du mois de juin, soif quelques jours ou semaines avant les grands départs pour les vacances d’été. On a d’ores et déjà pu voir une mise à jour de l’application Tous AntiCovid pour accueillir ce pass. Les Européens devraient pouvoir se déplacer plus facilement lorsque ce document sera en leur possession. Plusieurs données devraient être mentionnées comme le site Planet peut le préciser au sein de son article.

🗣 @ThierryBreton sur le pass sanitaire européen : "C'est un pass volontaire. Il permettra, si un pays le demande, de pouvoir y rentrer. Ceux qui ne l'ont pas pourront aussi rentrer avec d'autres contraintes, par exemple un test PCR." 📺 #Le20HdeLCI @DariusRochebin. pic.twitter.com/ODVspI2aGf — LCI (@LCI) April 26, 2021

Le pass sanitaire permettra de savoir si vous avez déjà eu le coronavirus et si vous avez été vacciné contre ce dernier .

. Si vous avez atteint par la Covid-19, il y aurait une sorte d’immunité qui permettrait aussi de se déplacer plus facilement.

Les personnes non vaccinées pourraient tout de même voyager avec le fameux test PCR.

De ce fait, le pass sanitaire ne fermerait pas forcément les frontières à toutes les personnes qui n’ont pas pu ou pas voulu être vaccinées. Le test PCR permettra de passer la douane si vous êtes négatif bien sûr. Par rapport aux modalités mises en place par le pays, vous aurez également ou non une mise en quarantaine. Ce sont des données évoquées sur Internet, mais il faudra attendre l’allocution officielle du gouvernement à ce sujet pour savoir si le pass sanitaire sera réellement mis en place pour les vacances d’été.

Le député européen Pascal Canfin évoque les trois catégories du futur pass sanitaire pic.twitter.com/ERdN51bpD0 — BFMTV (@BFMTV) April 27, 2021

Un allègement des restrictions est prévu en Europe

Pour l’instant, alors que nous sommes toujours confinés, il est difficile de se projeter aussi loin, mais sachez que les pays européens auraient déjà envisagé des allègements des restrictions comme le site Internet a pu le préciser. Cela permettra au tourisme estival de prendre de l’ampleur alors que l’année qui vient de s’écouler a été particulièrement difficile pour de nombreux Français et des Européens. Par exemple, en Croatie, les hôtels, les terrasses ainsi que les restaurants peuvent accueillir du public.