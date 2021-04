Vacances d’été : l’Etat prête à modifier des dates ? Voici toutes les informations que nous avons

Le gouvernement a changé les dates pour les vacances de Pâques et le calendrier officiel a été modifié à cause de la crise sanitaire.

Pour le printemps, les enfants ont quitté les cours le 10 avril pour les reprendre le 26 du même mois.

Il y a donc une grande question : les vacances d’été vont-elles être changées ? La crise sanitaire peut réserver de mauvaises surprises, la méfiance est donc de mise.

Pour l’instant, le gouvernement propose le 6 juillet 2021 pour la fin des cours selon le calendrier officiel.

Une grande incertitude pour les vacances d’été de 2021

Vous savez sans doute que les congés sont les mêmes pour les trois zones à savoir A, B et C. De ce fait, si la date est maintenue, les enfants devraient quitter les bancs de l’école le 6 juillet prochain. L’année dernière, alors que le confinement avait été beaucoup plus long et restrictif, le gouvernement n’avait pas modifié les dates des congés.

Certains Français peuvent donc programmer des congés dès le 6 juillet et les compagnies proposent des conditions d’annulation allégées .

. Même si d’autres restrictions sont envisagées et si les dates sont changées, vous pourrez toujours obtenir un remboursement.

La crise sanitaire peut prendre une ampleur importante au fil des jours et les Français ont souvent été surpris par la tournure des évènements.

Aux dernières nouvelles, Emmanuel Macron prendra la parole ce vendredi pour évoquer le déconfinement qui devrait avoir lieu le 3 mai. Cela sera possible si le calendrier initial est respecté, mais un autre planning pour les réouvertures est envisagé. De ce fait, ces dernières devraient s’étaler sur plusieurs semaines dès la mi-mai. Dans ce cas de figure, nous pouvons espérer des vacances d’été quelque peu classiques.

Découvrez les propos de Jean Castex concernant les vacances d’été

Il y a quelques jours, Jean Castex a pu s’adresser aux Français notamment en précisant que les vacances d’été ne seront pas « complètement normales ». La différence, je l’espère entre l’été 2021 qui s’annonce et l’été 2020, c’est qu’on aura été vacciné ». Bien sûr, les congés pour juillet et août ne seront pas ceux de 2019 puisqu’à cette époque, nous ne connaissions pas la crise sanitaire. Roselyne Bachelot devrait aussi procéder à des tests concernant des concerts puor savoir si des manifestations pourront avoir lieu pendant les vacances d’été.

Si c’est le cas, les festivals devront se dérouler avec une limite de 5000 personnes qui seront assises. Il y a de grandes chances pour que les buvettes soient absentes et qu’il faudra porter le masque. Pour l’instant, les dates des congés de cet été ne sont pas changées et il est sans doute beaucoup trop tôt pour se prononcer à ce sujet alors que nous ne sommes pas encore déconfinés.

En ce qui concerne les réservations, certaines destinations ont été prisées en 2020 à savoir les Alpes du Sud, le Massif Central ainsi que les Pyrénées. Il y a de grandes chances pour que ces zones soient encore prisées pour les prochains congés.