Vacances de Pâques : les billets pour les trains sont déjà proposés, ne perdez pas de temps

Dans quelques semaines, les enfants tenteront de trouver des oeufs pour Pâques et d’autres auront l’occasion de profiter de quelques congés sympathiques. Pour les ponts du mois de mai et les vacances de Pâques, sachez que les billets pour les trains sont déjà au rendez-vous sur le site de la SNCF. Si la crise sanitaire ne prend pas d’ampleur et si les restrictions sont levées d’ici quelques semaines, les départs seront nombreux. Il ne faut donc pas tarder à réserver vos prochains congés.

Toutes les ventes pour les vacances de Pâques sont opérationnelles

Il est important de noter que les réservations sont possibles quatre mois avant le départ, cela vous permet de prévoir vos déplacements et d’être certain que des places seront disponibles. Les Français ont l’envie de partir à la découverte d’autres contrées alors que l’année 2020 a été notamment rythmée par les restrictions, le couvre-feu et les confinements. De ce fait, les réservations pour Pâques et l’été pourraient être prises d’assaut.

🚄 FLASH – Le spectre de vacances massives fait son retour en #France. La #SNCF annonce avoir vendu plus de 800 000 billets la semaine dernière, soit autant que lors des vacances de février 2019. (BFMTV) — Mediavenir (@Mediavenir) February 12, 2021

Si vous avez tendance à voyager avec les trains, il ne faut pas perdre de temps, connectez-vous donc sur le site de la SNCF .

. Plusieurs billets sont disponibles pour le TGV inOui ou encore les Intercités et même Thalys.

Généralement, la SNCF a tendance à débloquer les billets trois mois avant le départ, mais vous aurez un mois de plus pour cette année.

Vous pouvez donc planifier vos vacances pour Pâques et le printemps en général, ce sera l’occasion de profiter de la nature et du soleil.

Cette année 2021 ne sera toutefois pas très généreuse en termes de ponts puisque vous aurez une seule possibilité pendant le mois de mai. Les autres jours fériés tombent notamment un dimanche, ce qui ne devrait pas combler les attentes de ceux qui aiment couper l’année avec quelques jours sympathiques pendant le printemps. Si vous optez pour la firme Ouigo, sachez que les réservations sont même envisageables pour le 2 juillet, il ne faut donc pas perdre de temps, car les billets pourraient être pris d’assaut au vu de l’envie des Français de partir en congé.

Avec le site Internet, vous pouvez calculer le temps de déplacement, les coûts et avoir les différents horaires afin de réserver vos vacances de Pâques que ce soit en France ou dans d’autres pays puisque les trains peuvent rejoindre l’Allemagne par exemple.

🚅 Des vacances d'hiver à la dernière minute : la SNCF a vendu 800 000 billets en une semaine. #ApollineMatin pic.twitter.com/qVN4qj06ru — RMC (@RMCinfo) February 15, 2021

Les précisions de la SNCF pour les annulations

Sur France Inter, le PDG de la firme a eu l’occasion de prendre la parole alors que la zone A aura tendance à retrouver le chemin de l’école lundi prochain puisque leurs vacances scolaires sont terminées. C’est donc l’heure de se projeter et le PDG a une bonne nouvelle puisque les conditions d’annulation sont un peu plus souples. Les billets peuvent être échangés ou remboursés surtout si le gouvernement décide de reconfiner la France. Vous avez donc jusqu’au 7 mars pour bénéficier de ce cadre assez intéressant.

Trois jours avant le départ, vous pourrez aussi être remboursé notamment pour les billets avec les TGV internationaux, inOui ou encore Ouigo et les Intercités. La veille de votre départ, vous pouvez même annuler vos billets pour les TER et certains seront acceptés 1h30 avant le départ du TGV. Même si le couvre-feu a tendance à perdurer dans les prochaines semaines et pendant les vacances de Pâques, sachez que les déplacements en train pendant ces horaires de nuit sont tout à fait possibles et vous n’aurez pas une amende.

Vous devez avoir une attestation et votre billet qui fait office de justificatif.