Vacances de Pâques : tous les déplacements ne seront pas autorisés, les congés seront restreints

Nous avons un troisième confinement à respecter alors que les vacances de Pâques se profilent à l’horizon. Les Français se contestent pour savoir s’ils pourront partir en congé dans quelques jours afin de profiter de la mer, du sable chaud et éventuellement du soleil. La réalité pourrait être beaucoup moins réjouissante, car le gouvernement a décidé de restreindre le plus possible tous les déplacements.

Le confinement s’étale au moins jusqu’au 2 mai 2021

Lors de sa dernière allocution, Emmanuel Macron a révélé que le confinement était à l’ordre du jour pour quatre semaines. Nous pourrions alors être déconfinés le 3 mai si tout se déroule comme le gouvernement a pu le prévoir. Lors d’une prise de parole face à des collégiens, en début de semaine, le chef de l’État a précisé que rien ne changeait et le déconfinement pourrait être progressif à la mi-mai.

Je confirme, dans la mesure où la garde des enfants sera bien le motif de votre déplacement — Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) April 2, 2021

Sans une attestation, vous pouvez vous déplacer comme vous le souhaitez dans un cercle de 10 km en ayant tout de même un justificatif de domicile sur vous .

. Vous pouvez vous déplacer au-delà des 10 kilomètres uniquement pour des motifs professionnels et familiaux impérieux.

Il sera donc impossible de partir en vacances de Pâques au bord de la mer si vous n’avez pas un motif valable alors que vous habitez à plusieurs centaines de kilomètres de cette destination.

Pour la garde des enfants, sachez que les déplacements pour confier les enfants aux grands-parents ou à une nounou sont tout à fait autorisés. Vous devez pour cela cocher la case 3 de l’attestation comme peut le préciser le site Actu. Pour ce motif, il ne semble pas avoir une limite géographique, Jean Baptise Djebbari a notamment pu le préciser sur son compte Twitter.

De ce fait, si vous décidez de confier vos enfants aux grands-parents à 300 kilomètres de votre maison, vous pourrez réellement effectuer ce déplacement pendant les vacances de Pâques. Par contre, d’autres déplacements sont à mettre de côté notamment pour les personnes qui habitent à plus de 10 kilomètres les unes des autres. Les couples ne peuvent donc pas se réunir et ils doivent respecter toutes les restrictions imposées par le confinement.

Si par contre, votre partenaire habite dans la limite des 10 kilomètres, vous pouvez tout de même le rencontrer si vous le souhaitez.

Alors que la France entame son troisième confinement national, plusieurs pays assouplissent leurs restrictions. Reportage ⤵https://t.co/ykj8VcVJOp — Le Parisien (@le_Parisien) April 8, 2021

Attention aux visites chez les amis !

Apparemment, le site révèle que le confinement n’est pas aussi restrictif que certains peuvent le penser. Il est donc possible de se rendre chez des membres de sa famille ou chez des amis lorsqu’ils se trouvent dans une limite de 10 kilomètres. En dehors, cela n’est clairement pas envisageable. Par contre, vous savez sans doute que la transmission peut être plus importante notamment dans des lieux clos, il est alors conseillé de programmer des rendez-vous en extérieur.

N’oubliez pas qu’une jauge de six personnes est clairement conseillée et il faut aussi respecter tous les gestes barrières. Au cours du premier week-end du confinement, une certaine tolérance a été envisagée par le gouvernement, mais ce ne sera pas le cas pour les vacances de Pâques. Vous devez lire attentivement l’attestation proposée pour être certain de savoir si les déplacements sont autorisés ou non.

De ce fait, les déplacements entre les régions pendant le confinement ne sont pas autorisés, sauf si vous avez un motif impérieux par rapport à votre famille ou un motif professionnel. Comme le gouvernement a pu le préciser, il fallait partir quatre semaines ou pas du tout. Les attestations sont désormais assez rigoureuses, vous n’aurez aucune difficulté pour trouver une réponse fiable.