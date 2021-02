Vacances scolaires 2021 : 7 changements SCANDALEUX actuellement étudiés par le gouvernement !

C’est une véritable angoisse pour les millions de français qui attendent avec la plus grande impatience le calendrier définitif du gouvernement qui pourrait changer le prochain calendrier des vacances à tout moment. En effet, de plus en plus de français attendent le dernier moment pour pouvoir réserver.

Mais pas besoin d’attendre les annonces plus longtemps, il est temps pour vous de vous préparer aux prochaines adaptations qu’il faudra prendre en compte et ne pas attendre le dernier moment pour vos réservations si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises !

Vacances scolaires 2021 : les français sont très inquiets pour leur avenir, certains ont déjà effectué des réservations !

De plus en plus de français sont inquiets concernant les dates des futures vacances scolaires : certains ont d’ores et déjà effectué des réservations, et cela leur a coûté même parfois plusieurs milliers d’euros qu’ils ne pourront peut-être pas se faire rembourser !

La 2CV part en vacances au ski….mais sans téléski….. pic.twitter.com/ZbjMq04E6w — JEULIN STEPHANE (@StephaneJeulin) January 26, 2021

Dans certains cas, pour les foyers les plus modestes, c’est vraiment un coup dur car cela leur a coûté des fois leurs économies et ils ne pourront pas repartir de si tôt selon les annonces du gouvernement français. Il faut dire que les dernières annonces ne sont clairement pas rassurantes, et ce n’est pas un hasard si le moral des foyers est au plus bas actuellement.

Personne ne s’attendait à ce que la crise sanitaire du coronavirus dure aussi longtemps, et cela fait d’ailleurs bientôt un an que le pays avait connu son tout premier confinement. A l’époque, personne ne pensait que cet épisode tragique allait malheureusement se dérouler pendant toute l’année 2020, mais force est de constater qu’ils se sont trompés !

Petite compil du ciel pendant les vacances pic.twitter.com/BGwCvqsJNw — Leà😼 (@AmarLa13) January 20, 2021

Dans les prochains jours, les élèves français devraient donc être en vacances pour les fameuses vacances du mois de février qui permettent comme chaque année à des millions de français de partir au ski. Mais cette année, les choses pourraient ne pas se passer comme prévu…

Vacances scolaires 2021 : qu’est-ce qui pourrait changer dans les prochaines semaines pour les français ?

Selon plusieurs sources que l’on a pu lire dans les médias, et notamment sur la chaîne d’informations BFM TV, il semblerait que le gouvernement soit en train d’étudier plusieurs possibilités pour les vacances scolaires à venir pour le mois de février.

🇫🇷 FLASH – Vers une modification du calendrier des prochaines vacances scolaires ? Le gouvernement envisagerait deux options pour freiner la pandémie de la #COVID19 : – Prolonger les vacances scolaires

– Regrouper les vacances des 3 zones (BFMTV) #COVIDー19 #COVID19france pic.twitter.com/tMKZda5KJE — Mediavenir (@Mediavenir) January 25, 2021

Dans la première hypothèse que l’on a pu lire, on pourrait donc voir un allongement de la durée des vacances scolaires. Par conséquent, au lieu de durer 2 semaines, celles-ci dureraient alors 3 semaines. C’est un coup dur pour les parents qui n’avaient déjà pas de solution pour garder leur enfant pendant ces 2 semaines.

Enfin, la seconde hypothèse consiste quant à elle à regrouper les trois zones A, B et C dans la même période, afin que la crise sanitaire du coronavirus ne se propage pas partout en France pendant une très longue période.

A moins que le gouvernement français décide soit de combiner ces deux décisions, soit au contraire de ne rien changer à tout ce qui avait été prévu depuis déjà plusieurs mois sur le calendrier scolaire. Nous devrions en savoir plus dans les prochaines heures, car les décisions sont en train d’être prises en ce moment même.

Du côté des parents tout comme du côté des professeurs, l’inquiétude est très grande et face à un troisième confinement qui semblerait inévitable, on imagine que la population pourrait être très vindicative !

C’est mercredi après-midi que, lors d’une nouvelle conférence de presse, Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d’Etat du tourisme, a annoncé que les remontées mécaniques ne pourraient alors pas ouvrir pour les vacances de février.

Bien qu’une éventuelle réouverture des pistes de ski ait été évoquée pour la mi ou fin février, tout porte à croire que nous allons nous diriger vers ce que l’on appelle une « saison blanche ». Mais heureusement, les stations de skis ne s’arrêtent pas là et ont des idées à vous proposer pour pouvoir partir en vacances dans les stations ! Voici quelques exemples que vous pourrez suivre…

Tignes (Savoie) : découvrez le ski de randonnée !

Pour toutes celles et ceux qui auraient prévu de partir à Tignes, il vous sera possible de faire du ski de randonnée : l’occasion de redécouvrir les pistes d’une toute nouvelle façon autour du lac ou bien même en le traversant dans les cas où cela est possible. C’est une façon inédite de redécouvrir cette très belle région… Vous pourrez également profiter des pistes de patinage qui sont disponibles ou encore du curling : une nouvelle façon de découvrir les sports d’hiver également, ce qui ne devrait clairement pas déplaire aux français qui ont besoin de changer d’air en cette saison difficile ! Enfin, la station propose également des sorties en mini-motoneige électrique pour redécouvrir les lieux également…

30 à 40 cm sont tombés par endroit ces dernières 24h 😍❄️ Et ce n’est pas fini…

Combien de centimètres d’ici ce week-end ? 😉#tignes #tignaddict pic.twitter.com/w2ze0DzlWN — Tignes (@TignesOfficiel) January 13, 2021

Loudenvielle-Peyragudes (Pyrénées) : prenez la remontée mécanique restée ouverte !

Si vous allez dans les Pyrénées, et bien vous pourrez avoir la chance de découvrir une remontée mécanique restée ouverte ! En effet, construit en 2019 et inauguré en tant que « moyen de transport », aucune piste de ski n’est disponible à l’horizon et par conséquent il est toujours possible de l’utiliser. Les plus courageux feront des descentes à vélo dans d’autres saisons, mais cela reste sinon une très belle balade à faire pour les vacanciers. Enfin, il sera également possible d’utiliser une montée en dameuse avec une descente à ski : les places sont limitées mais c’est l’occasion de voir la région sur un nouveau jour !

🚀COMO UN COHETE🚀

👉LOUDENVIELLE – PEYRAGUDES EN MENOS DE 9 MIN

Por NAVIDAD, regálate un gran día de esquí accediendo desde Loudenvielle en el 🚡nuevo telecabina #Skyvall🚡#Peyragudes #Pirineos2Valles pic.twitter.com/OQ5amFJ5r1 — Peyragudes estacion de esquí (@PeyragudesESP) December 23, 2019

Métabief (Jura) : faites du ski nordique !

Si vous n’avez jamais eu l’occasion de pratiquer le ski nordique, alors c’est le moment ou jamais pour vous y mettre en cette “saison blanche”. Concrètement, il vous sera possible de découvrir le domaine skiable avec des itinéraires spécialement réalisés pour l’occasion. Et pour les plus gourmands, les stations ont également communiqué sur le fait de proposer aux skieurs un guide touristique des restaurants, non pas pour s’y rendre sur place mais pour de la vente à emporter ! Dans le Jura, on retrouve cette année une quantité de neige incroyable, et localement les stations ont fait tout leur possible pour que les pistes soient bien entretenues.

Gérardmer (Vosges) : des raquettes pour redécouvrir la région

Si vous êtes un grand fan de raquettes, alors les Vosges sont faites pour vous car vous pourrez découvrir une destination somptueuse que l’on appelle localement la « perle des Vosges ». Après avoir passé une journée à vous prélasser sur les pistes de ski, vous aurez tout le loisir de partir faire les soldes ! Il faut en effet savoir que la région est idéale pour toutes celles et ceux qui aiment le linge de maison : vous pourrez donc si vous le souhaitez renouveler vos tables, nappes, et autres. Une occasion originale de se faire plaisir sans acheter de vêtements de mode !

Vous pourrez également profiter de vues somptueuses sur la grande ligne bleue des Vosges, toutefois soyez vigilants car les risques d’avalanches ne sont pas à exclure…