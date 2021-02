Vacances scolaires 2021 : des locations saisonnières interdites d’ouvrir, comment profiter de vos vacances ?

Les vacances de février de 2021 s’annoncent déjà très problématiques pour les Français à cause de l’incertitude, mais également de cette interdiction. Elle ne concerne pas toutes les régions ou toutes les villes de France, mais seulement Nice. Christian Estrosi a donc décidé d’interdire toutes les locations saisonnières pendant cette période propice aux départs. Alors que, dans le nord de la France, la grisaille est au rendez-vous, certains optent pour des zones un peu plus ensoleillées, mais vous devez oublier Nice.

Christian Estrosi a dévoilé un arrêté pour Nice

Entre le 6 et le 20 février 2021, le maire LR de la ville a annoncé qu’un arrêté était mis en place et l’information a notamment été partagée par France Bleu. Nous apprenons qu’il interdit les locations saisonnières pendant les vacances et l’objectif premier est simple : limiter le plus possible la propagation du virus. Il faut savoir que le sud de la France a connu un emballement il y a quelques mois lorsque le second confinement a été validé.

Christian Estrosi interdit les locations saisonnières en février pour tenter de "sauver la saison d'été" à Nice https://t.co/OiCAcnmtqi pic.twitter.com/ZmBBbVyDnC — Nice-Matin (@Nice_Matin) January 28, 2021

Pour éviter une flambée des contaminations, le maire de Nice a donc décidé d’interdire ces locations saisonnières .

. Cela n’est toutefois pas surprenant puisqu’il avait déjà partagé cette hypothèse il y a quelques semaines, mais elle est désormais concrétisée.

Ce sont donc les deux premières semaines des vacances de février qui sont concernées par cette interdiction.

Vous ne pouvez donc pas réserver un appartement ou une maison à Nice jusqu’au 20 février.

Le maire de Nice a toutefois une mauvaise nouvelle à partager, car en fonction de la situation, l’arrêté pourrait être reconduit.

Christian Estrosi a même demandé au préfet des Alpes Maritimes de proposer un arrêté similaire pour l’ensemble de la région afin de limiter le plus possible la propagation de la Covid-19. Par conséquent, si Emmanuel Macron n’a pas souhaité opter pour le confinement, le maire a choisi de prendre les devants et de ne pas attendre les mesures proposées par le gouvernement.

Pour l’instant, seule la ville de Nice semble être concernée pour les vacances de février de 2021, mais Christian Estrosi a pu motiver sa réaction. Il estime qu’il doit protéger les habitants et il ne veut pas que l’effet de la fin de l’année se reproduise.

Les Alpes-Maritimes sont largement touchés par le coronavirus

Le taux d’incidence est le plus important, il est notamment au coeur des restrictions, lorsqu’il prend de l’ampleur, le gouvernement décide de fermer les établissements, et même d’opter pour un reconfinement. Par conséquent, Emmanuel Macron se renseigne sur les statistiques alors que le taux d’incidence est pratiquement de 449 pour 100 000 habitants du côté des Alpes-Maritimes. Nous sommes assez loin de la moyenne nationale puisqu’elle est de 210.

Le maire de Nice @cestrosi invite @EmmanuelMacron à mettre en œuvre les mesures du livre blanc de la sécurité intérieure, dévoilée en novembre, sans attendre les conclusions du «Beauvau de la sécurité» lancé par @JeanCASTEX. https://t.co/OEy0aHEFQY — Le Figaro (@Le_Figaro) February 3, 2021

Si vous naviguez sur le site CovidTracker, vous pourrez notamment identifier les zones les plus touchées et celles qui font de la résistance par rapport à la crise sanitaire. Ces données peuvent être efficaces pour programmer vos vacances de février 2021 dans les meilleures conditions. Il suffit de choisir une zone qui pourrait être épargnée ou moins touchée. Christian Estrosi a donc interdit les locations saisonnières dans toute la ville de Nice jusqu’au 20 février.

Si vous souhaitez toutefois partir dans cette ville au-delà de cette date, nous vous conseillons de bien vous renseigner puisque le maire a d’ores et déjà annoncé que cet arrêté pourrait être prolongé. Il demande aussi au gouvernement de prendre des mesures plus strictes pour lutter efficacement contre cette crise sanitaire. Pour l’instant, les nouvelles mesures concernent les frontières, les centres commerciaux de plus de 20 000 m² et les remontées mécaniques qui sont fermées tout le mois de février.