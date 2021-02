Vacances scolaires 2021 : les futures dates et zones auxquelles le gouvernement réfléchit !

Plusieurs pistes seraient à l’étude concernant le calendrier scolaire qui pourrait être bouleversé et maintenu. Les vacances de février approchent à grands pas et pour l’instant, les dates officielles sont celles connues par les parents depuis la rentrée scolaire. Par contre, certaines rumeurs annoncent un changement si la crise ne prenait pas la direction souhaitée. Comme certains scientifiques peuvent le préconiser, il serait possible de changer les dates pour éviter la propagation de l’épidémie et la fermeture des établissements.

Les dates en fonction des zones pour les vacances de février

Il faut savoir que ces dates sont officielles puisque ce sont celles proposées aux parents au début de l’année scolaire. Certains foyers ont déjà posé des congés pour le mois prochain afin de profiter de quelques jours de congés.

🇫🇷 FLASH – Vers une modification du calendrier des prochaines vacances scolaires ? Le gouvernement envisagerait deux options pour freiner la pandémie de la #COVID19 : – Prolonger les vacances scolaires

– Regrouper les vacances des 3 zones (BFMTV) #COVIDー19 #COVID19france pic.twitter.com/tMKZda5KJE — Mediavenir (@Mediavenir) January 25, 2021

La France est départagée en trois parties, la zone A se trouve surtout au centre, la zone B représente une grande partie du nord et la zone C concerne les académies de Toulouse, Montpellier et Paris .

. Les premières vacances seront celles de la zone B puisqu’elles commenceront le 5 février pour se terminer le 20 février.

Ce sera ensuite à la zone A de partir en congé dès le 12 février et jusqu’au 27 février.

La zone C sera la dernière puisque les vacances seront du 19 février jusqu’au 6 mars.

Certaines spéculations annoncent un confinement à partir de la fin janvier jusqu’au début du mois de mars. La zone C pourrait alors avoir des congés en dehors de cette période si toutefois les rumeurs sont fondées. Emmanuel Macron n’aurait pas l’intention de prendre la parole dans les prochains jours, mais ce mercredi sera une journée importante avec une réunion concernant la crise sanitaire. De ce fait, le gouvernement souhaite donner sa chance au couvre-feu pour savoir si les statistiques peuvent s’améliorer.

Bien sûr, si ce n’est pas le cas, il faudra sans doute envisager un reconfinement alors que les conditions pour entrer en France ont été modifiées. Vous devez donc fournir un test PCR si vous venez de l’Europe et rester à l’isolement pendant 7 jours si vous avez pris des vacances en dehors de l’UE. Cette information est à prendre en compte pour les prochains congés de février si notre pays n’est pas confiné.

Quelles sont les villes concernées par les zones ?

Il y a souvent des lacunes concernant les zones puisque les parents ne connaissent pas le rattachement de l’académie. Pour la zone A, vous avez Clermont-Ferrand, Limoges, Besançon, mais également Lyon, Bordeaux, Dijon, Grenoble et Poitiers. En ce qui concerne la zone B, elle est représentée par Amiens, Caen, Lille, Nancy/Metz, Aix/Marseille, Nantes, Orléans/Tours et également Reims, Rennes et Strasbourg. Pour la zone C, vous avez notamment Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse. Il y a également une spécificité pour la Corse.

🇫🇷 FLASH – Vers un #reconfinement de 5 semaines dès ce jeudi "comme en mars", avec les écoles ouvertes et une prolongation de 2 semaines des vacances scolaires ? C'est ce qu’a affirmé ce soir le maire de #Cabourg, après avoir échangé avec le préfet du Calvados. #COVID19france pic.twitter.com/rSKUTnmgku — Mediavenir (@Mediavenir) January 25, 2021

Les vacances de février commencent le samedi 13 février et elles se terminent avec la reprise des cours le 1er mars. Si le calendrier scolaire de 2021 est modifié pour les vacances de février, il y a sans doute de grandes chances pour que tous les congés soient transformés puisque vous aurez un décalage qu’elles soient allongées ou rassemblées. En effet, les vacances de Pâques arrivent rapidement derrière celles de l’hiver. Elles commencent généralement le 10 avril pour la zone A, le 24 avril pour la zone B et le 17 avril pour la zone C. Il faudra donc patienter pour obtenir les informations officielles du gouvernement à ce sujet.

Cela pourrait aussi être problématique pour les vacances d’été qui seraient aussi modifiées si toutefois celles de février n’ont pas été maintenues avec les dates officielles.