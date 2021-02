Vacances scolaires 2021 : nouveau calendrier pour les prochaines dates de vacances en France, découvrez les derniers changements !

Alors qu’une annonce d’un troisième confinement pourrait bel et bien être sur le point d’arriver dans certaines régions en France si ce n’est pas dans tout le temps, nous avons pu apprendre en exclusivité des dernières adaptations concernant le calendrier des prochaines vacances scolaires. Et on peut dire que certains élèves et professeurs risquent d’être très déçus par ces annonces que l’on ne pensait pas pouvoir entendre en ce mois de février qui est d’ores et déjà assez catastrophique pour une bonne partie de la population française.

En effet, des millions de français n’ont malheureusement pas eu l’occasion de partir et pour eux c’est la douche froide ! Ils ne vont peut être pas pouvoir profiter comme il se doit des prochains congés avec leurs enfants, ce qui est très difficile pour certaines familles en France qui avaient pourtant mis de l’argent de côté pour pouvoir partir.

Vacances scolaires 2021 : un planning perturbé pour les jeunes élèves qui sont perturbés par les annonces

D’un autre côté, d’autres familles sont également très déçues d’être parties en vacances lors de ces congés du mois de février : entre le couvre-feu qui est en vigueur sur tout le pays entre 18 heures et 6 heures du matin et les restaurants qui sont fermés, cela a été très difficile pour certains français de devoir prendre la décision radicale d’annuler au dernier moment des vacances qui étaient pourtant préparées et attendues depuis parfois plusieurs mois.

Mais concernant les prochaines dates de vacances, nous avons pu avoir les toutes dernières mises à jour et les confirmations qui devraient rentrer en vigueur pour les millions de jeunes français qui vont à l’école.

Vacances de Pâques

Les vacances de Pâques sont les prochaines vacances scolaires qui devraient très bientôt arriver pour certains français. En effet, il se trouve que les dates sont encore une fois différentes par zones. Ainsi, voici les dates à retenir par zone pour être sûr de ne pas vous tromper.

La zone A sera en vacances de Pâques du samedi 10 avril et jusqu’au lundi 26 avril prochain. Il s’agit de la première zone à être en vacances pour Pâques !

La zone B, quant à elle, devrait normalement être en vacances du samedi 24 avril jusqu’au 10 mai prochain. Malheureusement, ces derniers ne vont pas pouvoir profiter des quelques jours en plus du mois de mai qui tombent au mauvais moment sur le calendrier scolaire !

Enfin, les élèves de la zone C devraient être en vacances du samedi 17 avril et ce jusqu’au lundi 3 mai. Il s’agit de la zone qui sera donc en quinconce avec les zones A et B.

Pont de l’Ascension

Pour le Pont de l’Ascension, pas de mauvaises surprises cette année, puisque les dates seront communes à tous les élèves ! Les dates ont été maintenues pour être entre le mercredi 12 mai et jusqu’au 17 mai prochain.

Tous en vacances ! 🥳 Si vous avez la chance d'être en #vacances, ou si vous rentrez, ce week-end sera chargé sur les routes avec les 3 zones réunies.#Prudence donc ! Adaptez votre vitesse à la route et aux conditions météo. #NotreEngagementVotreSécurité@RoutePlusSure pic.twitter.com/1Qo38nZFG0 — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) February 20, 2021

Vacances d’été

Pour terminer, les fameuses “grandes vacances” qui sont tant attendues par les élèves en France devraient débuter à partir du mardi 6 juillet prochain, en espérant que d’ici cette date lointaine la crise sanitaire du coronavirus sera bel et bien terminée !