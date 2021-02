Vacances scolaires à la maison : voici les meilleures activités pour vous détendre

Alors que les vacances scolaires ont commencé pour la zone A et la zone C, il peut être judicieux de trouver des activités. Contrairement aux idées reçues, tous les Français ne vont pas partir en congé pour ce mois de février. Avec la période liée à l’incertitude, certains ont décidé de repousser les départs notamment pour Pâques, les ponts de mai ou encore l’été. Il faut tout de même des activités pour vous détendre et nous avons quelques astuces à vous proposer.

Les meilleures activités pendant vos vacances scolaires

Les enfants ne peuvent pas forcément se rendre dans des centres de loisirs ou encore se diriger chez les copains. Il peut être intéressant de vous renseigner concernant les activités que vous pourrez organiser à la maison avec vos enfants. En effet, les congés peuvent tout à fait avoir lieu chez soi, il n’est pas nécessaire de partir à l’autre bout de la France.

Les promenades en ville sont envisageables si vous respectez les gestes barrières, vous avez peut-être des points d’intérêts méconnus que les enfants pourraient apprécier .

. Certaines communes ont des lieux médiévaux qui seront parfaits pour organiser par exemple une chasse au trésor ou une course d’orientation.

La cuisine est sans doute l’activité la plus réjouissante, car il est possible de la partager avec les enfants.

Les films et les séries sont au rendez-vous pour toute la famille que ce soit sur Netflix, Amazon Prime Vidéo ou encore MyCanal.

Il y a bien sûr Disney+ que vous pouvez payer moins de 6 euros par mois, et vous aurez un large catalogue avec tous les dessins animés que les fillettes et les petits garçons devraient adorer. N’hésitez pas à proposer à vos enfants des plannings pour l’ensemble des vacances scolaires, cela vous évite de vous ennuyer. Bien sûr, les devoirs seront aussi au rendez-vous pour les plus grands et les plus petits alors que les adultes peuvent profiter de ces congés pour envisager une formation.

Le temps est morose, les dernières semaines ont été complexes, vous pouvez donc profiter de ces vacances scolaires pour vous reposer et surtout dormir. Que ce soit les enfants ou les parents, il est judicieux de programmer le réveil un peu tard le matin, mais évitez de dormir trop tard pour ne pas perturber votre organisme.

Un Escape Game à la maison, c’est possible

Avec des amis, j’ai eu l’occasion d’acheter un kit pour un Escape Game dédié à la recherche d’un meurtrier. Vous avez de nombreux sites qui sont désormais opérationnels et pour moins de 20 euros, vous recevez le kit à la maison ou vous pouvez l’imprimer directement après la validation de la commande. Les sessions sont dédiées aux enfants et aux adultes, vous pourrez alors transformer votre logement en une scène de crime, un centre d’astronautes ou encore une île dangereuse avec un serial killer.

Avec le coronavirus, les centres dédiés à ces séances sont fermés, mais vous pouvez trouver un Escape Game sur Internet. Vous dispatchez les différents éléments en respectant le guide et vous aurez une bonne après-midi à partager avec des amis et des enfants. Ces derniers peuvent aussi apprendre tout en s’amusant, ce qui est vraiment intéressant. Les kits ne sont pas très onéreux, vous devrez débourser moins de 20 euros pour une unité ou 60 euros pour des packs complets.

Pour rendre à un Escape Game un peu plus difficile, je vous conseille de les rendre un peu plus complexes en ajoutant des énigmes ou encore en réalisant des parcours sportifs.