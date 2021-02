Vacances scolaires annulées : attention, une annulation du gouvernement pourrait avoir lieu dans les prochaines heures !

C’est un nouveau coup de massue que des millions de français s’apprêtent à vivre d’ici quelques heures, et cela pourrait être un très gros scandale pour des familles qui avaient pourtant tout prévu ! En effet, certaines sources proches affirment que la situation de la France ne fait que de se dégrader, et on pourrait voir de grosses annonces de la part du chef de l’état dans les prochaines heures.

Il y a d’ailleurs tout juste quelques jours à peine, on a pu voir le chef de l’état Emmanuel Macron prendre la parole à ce sujet et tout venir balancer concernant la crise sanitaire du coronavirus. Alors que la Zone A s’apprête à partir en vacances, tout pourrait bientôt être annulé et certaines familles s’apprêtent à ne pas pouvoir partir de chez elles comme elles l’avaient pourtant bel et bien prévu !

J'ai confiance en notre capacité à nous mobiliser pour freiner le virus. pic.twitter.com/6dthNeKF0l — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2021

Vacances scolaires de la zone A : elles peuvent être annulées à tout moment et les professionnels de la restauration protestent !

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’encore une fois la crise sanitaire du coronavirus s’est encore invitée dans le cadre des vacances scolaires, comme on avait d’ailleurs pu le voir il y a tout juste quelques mois. On pourrait voir dans les prochaines heures un nouveau confinement par région comme certains épidémiologistes le conseillent.

En effet, on constate que dans certaines régions la crise ne fait que s’aggraver et certains élus locaux ont appelé la population à rester chez eux massivement, alors que des millions de français s’apprêtent à venir dans leur région très prochainement.

Il faut dire que pour des centaines de familles, les derniers mois n’ont vraiment pas été simples et on comprend donc très facilement que pour certains il est indispensable de prendre ne serait-ce que quelques jours de repos. Mais devant cette difficulté assez horrible qui a été vécue difficilement par des millions de français encore récemment, cela ne semble pas s’arrêter, loin de là !

#VACCINATION | Au 01 février, 1 541 079 premières injections et 67 993 deuxièmes injections ont été réalisées. — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) February 2, 2021

On ne pensait pas en effet que les français allaient être aussi mal en point, et avec les vacances qui approchent bientôt cela pourrait être une nouvelle catastrophe malheureusement…

Le gouvernement s’apprête à faire une grosse annonce sur le coronavirus : faut-il croire à un troisième confinement ?

Bien que dans la toute dernière conférence de presse de Jean Castex on a pu découvrir des annonces assez décevantes hier, tous les français s’attendent à ce que dans les prochains jours le chef de l’état ou certains de ses ministres prennent des décisions assez radicales sur un éventuel troisième confinement.

Comme on a en effet pu le voir sur les réseaux sociaux dans les tendances sur Twitter notamment, la décision serait tout juste sur le point d’être prise par le chef de l’état, qui a récemment décidé de ne plus informer ses ministres de ses prises de parole, comme on a pu toutes et tous le constater cette semaine dans les médias.

En effet, c’est sur le journal de 20 heures de TF1 qu’Emmanuel Macron, le président de la république, a décidé contre toute attente de donner une interview exclusive à la chaîne de télévision qui ne s’attendait pas à ce que le chef de l’état arrive dans les locaux !

Pour toutes celles et ceux qui ont déjà leur réservation, c’est une grosse catastrophe car certains pensent que le chef de l’état pourrait prendre une décision sans se concerter avec les ministres et sans prendre en considération les besoins de tous les français.