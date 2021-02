Vacances scolaires annulées dès demain : le gouvernement français serait en train de préparer actuellement de grosses annonces !

C’est une très grosse nouvelle que l’on a pu entendre dans les coulisses de l’Elysée sur les vacances et qui pourraient se confirmer très bientôt même si pour le moment Jean Castex n’a pas pris la parole. En effet, personne ne sait exactement quand le ministre donnera exactement sa conférence de presse pour faire une très grosse annonce concernant la crise sanitaire du coronavirus.

Il se pourrait bien en effet que le ministre prenne la parole aujourd’hui dans les prochaines heures, même si on ne sait pas exactement ce qu’il pourrait annoncer. Néanmoins, dans les coulisses du gouvernement, certaines rumeurs sont en cours d’être confirmées comme on a pu le voir d’ailleurs il y a quelques semaines avec les journalistes qui avaient pu savoir avant tout le monde que le couvre-feu de 18 heures allait être généralisé à tout le pays.

#Vaccination | Au 4 février, 1 772 602 premières injections et 189 524 deuxièmes injections ont été réalisées. — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) February 5, 2021

Mais alors que la crise sanitaire du coronavirus ne fait que s’empirer depuis plusieurs semaines avec les variants qui semblent prendre de plus en plus de terrain, les français sont très inquiets à ce sujet et pourraient bien se révolter !

Vacances scolaires annulées : faut-il croire à un troisième confinement qui pourrait être déclenché dans les prochains jours ?

Alors que les vacances scolaires pour des millions de français pourraient être annulées d’ici quelques heures, tout le monde se demande quelles seront les prochaines décisions du gouvernement. En effet, il se pourrait bien que le chef de l’état décide dans les prochaines heures de prendre la parole afin de faire une très grande annonce dans le pays.

J’ai demandé aux forces de l’ordre d’être particulièrement fermes sur le sujet des fêtes et des restaurants clandestins, et en premier lieu avec leurs organisateurs. Les efforts de tous ne doivent pas être ruinés par les dérapages de quelques-uns. #COVID19 pic.twitter.com/oJ0rg12urF — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 4, 2021

Certaines personnes craignent en effet de devoir vivre un troisième confinement, qu’ils espèrent bien être le dernier. En annulant les vacances scolaires pour des millions d’élèves qui sont d’ores et déjà parti en vacances, c’est la douche froide pour les étudiants qui espéraient se reposer un peu ou bien partir dans les stations de ski pour pouvoir se changer les idées.

Malheureusement, comme tout le monde le sait aujourd’hui, cette année rien ne sera plus comme avant et par conséquent les français vont devoir tout faire pour s’adapter à cette situation qui n’a jamais été vue dans le pays. Bien que certains croient à un troisième confinement suite à l’annulation des vacances qui devraient se confirmer, rien n’a été décidé pour le moment !

Après l’annulation des vacances scolaires, les élèves vont-ils devoir retourner à l’école dès demain ou non ?

C’est une question qui taraude de plus en plus de parents qui ont pourtant pris toutes leurs dispositions avec leurs employeurs. Bien que certains aient en effet décidé de prendre deux semaines de congés pour pouvoir garder leurs enfants, d’autres ont quant à eux anticipé les choses et pensent que les vacances allaient bel et bien être annulées !

Malheureusement, cela pose une question cruciale dans le cas où l’école devrait être en train de reprendre dès demain : comment les parents vont-ils pouvoir annoncer à leur employeur qu’ils ne souhaitent plus prendre leurs jours de congés ? Cela pourrait encore une fois bouleverser l’économie française qui est encore une fois au plus mal à ce jour.

Pour le moment, bien que l’on ne sache pas si le gouvernement français va décider d’annuler ou non les vacances qui ont d’ores et déjà commencé pour des millions de français, on ne sait pas encore ce qu’il en sera dans les prochaines heures !