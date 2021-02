Vacances scolaires annulées : les français rentrent chez eux et abandonnent leurs locations !

Cela va faire maintenant près d’une semaine que des millions de français ont fait le choix de partir en vacances à l’occasion du mois de février. Il faut dire que lors de ces vacances, historiquement c’est un très bon moyen pour des millions de foyers de pouvoir enfin profiter des pistes de skis mais également de pouvoir se changer les idées avec une opportunité très intéressante pour les français en temps normal.

Mais comme vous pouvez vous en douter avec la crise sanitaire du coronavirus, et bien absolument rien ne va pouvoir se passer comme prévu, c’est le moins que l’on puisse dire ! En effet, il se trouve que le gouvernement n’a pas changé de position depuis plusieurs semaines maintenant, et par conséquent il est donc assez difficile pour les français de pouvoir profiter des vacances pour toutes celles et ceux qui ont décidé de prendre la route des vacances. Certains ont même pris des décisions assez radicales et même si cela peut leur coûter très cher !

#Bretagne Comme un petit air de vacances à #Tregastel ! Pour bien commencer la semaine ! 💖💛💙 #MondayMotivation pic.twitter.com/Of60SpqTOy — Christine Boursin 🌐 (@chboursin) February 8, 2021

Des français décident d’annuler leurs vacances et rentrent plus tôt que prévu !

Malheureusement, les millions de français qui ont décidé de partir en vacances pendant ce début d’année 2021 se souviendront toute leur vie de la difficulté qu’ils ont pu ressentir pour pouvoir profiter des congés qui ont pourtant été bien mérités, c’est bel et bien le cas de le dire.

On remarque tout d’abord que le couvre feu de 18 heures a complètement changé la donne pour les français qui souhaitaient enfin avoir un peu de répit dans cette situation qui est difficile à vivre pour tout le monde.

On commence bien les vacances ! 😍☀️ pic.twitter.com/vdPzNy2jh0 — Châtel (@Chatel_Officiel) February 8, 2021

Alors que certains français se plaisent à sortir le soir pour pouvoir aller se balader ou encore pour pouvoir se rendre dans des restaurants locaux, et bien c’est raté !

Il se trouve que la saison hivernale reste encore comme chaque année un point très important pour tous les français et les restaurateurs : ils peuvent goûter à de succulents plats locaux comme par exemple des bonnes raclettes ou encore des fondues où les grands amateurs de fromage et de charcuterie sont assez ravis !

Il va malheureusement seulement pouvoir compter sur des vacances possibles dans un temps très limité pour les français : ils ne vont pouvoir se rendre dans les restaurants que le midi pour pouvoir commander des plats à emporter, bien que dans certains cas de figure certains arrivent également à proposer de la livraison pour les plus exigeants.

Des vacances payées trop cher alors que les français ne peuvent pas en profiter…

C’est un vrai drame pour toutes celles et ceux qui avaient pourtant prévu de partir en vacances pendant les vacances du mois de février pour ainsi se reposer pendant cette période très difficile dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus.

Comme on peut le voir encore une fois cette année, le prix des locations a encore une fois explosé dans les stations de ski, et certains foyers français ont essayé tant bien que mal depuis plusieurs mois déjà de réserver un appartement ou une maison sur place pour enfin profiter des pistes de skis. Mais ils ne se doutaient sans doute pas que la situation sanitaire serait aussi catastrophique que ce que l’on peut voir encore aujourd’hui : certains français avaient pu anticiper et réserver plusieurs mois à l’avance, alors que le couvre feu n’était pas en place, tout comme l’éventualité de partir dans un nouveau confinement.