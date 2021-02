Vacances scolaires annulées ou reportées pour la zone B : un point sur la situation actuelle !

C’est encore une fois une nouvelle qui pourrait être une vraie catastrophe pour des millions de français aujourd’hui. En effet, à cette heure-ci personne n’est en mesure de dire avec la plus grande des précisions si le gouvernement d’Emmanuel Macron pourrait faire une nouvelle annonce spectaculaire concernant les vacances scolaires.

Il faut dire qu’à cette date actuellement toutes les pistes sont encore à envisager et on ne sait pas encore quelles pourraient être les conséquences des décisions des ministres ou du chef de l’État.

Vacances scolaires pour la zone B : quelles pourraient être les conséquences dans les prochains jours ?

C’est la grande question que se posent tous les français à ce jour et on ne sait pas encore comment ces derniers seront impactés par les décisions prises par le chef de l’état. Bien qu’à ce jour aucune décision n’ait été prise par le gouvernement français concernant les prochaines vacances de la zone B, le moins que l’on puisse dire c’est qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes tout reste encore possible !

Si certains français ont peur d’un troisième confinement, d’autres souhaitent au contraire que l’on en finisse enfin avec un confinement qui pourrait bel et bien être le dernier afin d’éradiquer définitivement le coronavirus qui fait un malheur sur tout le pays, et tout particulièrement depuis que l’on a pu voir l’apparition de variants sur le sol français.

Si le gouvernement décide en effet de reconfiner la population française pendant les vacances de la zone B, ce qui n’a pour le moment pas été annoncé, on pourrait tout imaginer et même les rumeurs les plus folles circulent déjà sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias nationaux. Comme on a pu le lire ici et là, les professionnels du tourisme souhaitent quant à eux que la situation des ouvertures des magasins ou encore des restaurants soit modifiée, car il se trouve qu’ils pourraient bien ne pas survivre à cette nouvelle crise sanitaire et économique.

Dans les prochains jours, alors que la zone B devrait enfin être en vacances, le gouvernement français pourrait très bien choisir d’apporter de nouvelles restrictions et à ce jour elles n’ont pas été précisées. Malheureusement, c’est sans aucun doute pour cette seule et unique raison que les français ont fait le choix en masse cette année de ne pas profiter des vacances d’hiver, alors que les conditions sont pourtant idéales dans certaines stations de ski, comme on a pu le voir dans des images présentes sur les réseaux sociaux.

Vacances de février : vers de nouvelles annonces qui pourraient amener vers un troisième confinement ?

Alors que les français sont de moins en moins croyants en l’avenir, le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ne sont pas prêts de se décider à réserver de nouveau des appartements, des maisons, ou encore des emplacements dans des campings partout en France.

A tout moment, le chef de l’état Emmanuel Macron pourrait prendre la parole au journal de 20 heures comme il l’a fait par ailleurs il y a tout juste quelques jours seulement. Même les personnes les plus proches du président de la république n’avaient pas été tenues au courant, et on imagine qu’en interne cela a dû être très compliqué à gérer une fois que le rendez-vous est passé en plein direct ! Doit-on s’attendre à une nouvelle prise de parole d’ici la fin de la semaine ?