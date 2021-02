Vacances scolaires “vaccinales” ? C’est un scandale, et si le gouvernement prévoyait de prolonger les vacances ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le gouvernement français ne doit pour le moment n’écarter aucune hypothèse pour pouvoir accélérer le processus de vaccination de la population française contre la COVID-19. Il faut dire que cela fait maintenant déjà plusieurs semaines que tout aurait déjà dû aller beaucoup plus loin, et malheureusement cette étape à été une vraie catastrophe pour Emmanuel Macron et les ministres qui essaient tant bien que mal de faire avancer les choses.

Alors que d’autres pays en Europe et partout dans le monde arrivent à administrer des doses de vaccin à une grande partie de la population dans leur pays, le gouvernement français peine quant à lui à adresser une réponse très sérieuse à la situation. Si à l’heure actuelle aucune décision n’a été prise concernant la vaccination durant les vacances scolaires, il se pourrait bien qu’une annonce soit en préparation dans les coulisses…

Nos objectifs de politiques publiques sont clairs. Ils sont dans le #BarometreDesResultats. Avec @JeanCASTEX nous annonçons que nous évaluerons les préfets sur leur capacité à accélérer ces progrès dans tous les territoires. pic.twitter.com/iOZKgDmwdA — Amélie de Montchalin (@AdeMontchalin) February 5, 2021

En quoi pourraient consister les vacances scolaires “vaccinales” si elles sont bel et bien adoptées ?

Depuis maintenant plusieurs heures sur les réseaux sociaux, on ne compte plus le nombre de posts sur Twitter notamment qui s’inquiètent grandemen de l’arrivée des vaccins qui pourrait faire un gros malheur dans les semaines à venir. En effet, il semblerait que certains français soient persuadés que le gouvernement serait en train de préparer une mesure assez exceptionnelle dans le cadre des vacances, qui concerne notamment en ce moment la zone A.

Il se trouve que certaines sources prochaines affirment que les vacances pourraient bien se prolonger pour chacune des zones, c’est à dire les zones A, B et C. Mais ce n’est pas sans hasard, car on imagine que si le chef de l’état fait de choix, c’est sans doute pour pouvoir faire une certaine annonce par la suite qui pourrait faire beaucoup de bruit.

Si pour le moment, il est très important de bien rappeler qu’aucune mesure n’ait été annoncée pour le moment, on peut dire que selon toutes les rumeurs, le gouvernement pourrait bien annoncer la possibilité de sa vacciner lors des vacances scolaires, afin de faire accélérer les choses…

Quand pourraient se dérouler les vacances scolaires vaccinales si elles sont confirmées par le gouvernement ?

Cela fait maintenant depuis le mois de décembre que le gouvernement français fait tout son possible pour pouvoir vacciner l’ensemble de la population française dans des plus brefs délais, mais comme tout le monde a eu l’occasion de le voir, ce n’est très clairement pas une chose aisée et par conséquent certains se doivent de faire tout le nécessaire pour accélérer les choses.

On imagine que le gouvernement pourrait donc choisir de définir des dates pour pouvoir réaliser des moments pour vacciner la population en fonction des zones A, B et C. Cela serait en effet une certaine idée de la part du chef de l’état et de son gouvernement pour pouvoir bien prendre en charge les choses.

Le sujet de la vaccination est en effet très épineux, c’est le moins que l’on puisse dire, mais on ne peut pas garantir aujourd’hui que cette mesure sera bel et bien adoptée. Grâce aux doses de vaccins qui ont été reçues par les autorités françaises, on imagine que tout est désormais possible et cela pourrait changer la donne d’ici les prochaines semaines !