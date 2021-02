Vacances scolaires : nouveau couvre-feu à 16h ? Les français sont très inquiets par cette nouvelle annonce qui pourrait arriver !

Les français sont encore une fois complètement dépités des dernières décisions du gouvernement comme on a pu par ailleurs le découvrir sur les réseaux sociaux. Ils en profitent en effet pour commenter les dernières actions de Jean Castex qui n’hésite pas parfois à faire des déclarations choquantes lors de ses conférences de presse, comme on a par ailleurs pu le voir dernièrement cette semaine.

Mais cette fois-ci, alors que les vacances ont officiellement commencé, c’est une grosse annonce que pourrait s’apprêter à faire le ministre du gouvernement !

Vacances de février : le gouvernement préparerait un nouveau couvre-feu avec plus de restrictions !

Alors que des millions d’écoliers et de familles de France sont en congés et en vacances depuis ce week-end, il se pourrait qu’en coulisses le gouvernement français prépare de nouvelles restrictions suite à la crise sanitaire du coronavirus qui n’a fait que s’aggraver depuis ces dernières semaines.

🇫🇷 Le couvre-feu à 18 h permet de « contrer l’effet apéro », selon Stanislas Guerini, député LREM Passons aussi le couvre feu à 16 heures pour éviter "l'éffet du goûter" ?!!! pic.twitter.com/zeWdK08YkW — Tracy (M🖤) (@Tracy19M) January 14, 2021

Le constat est en effet très alarmant et certains français ne sont pas du tout rassurés par la situation qui est une très grosse catastrophe pour des millions de familles françaises qui ont tout simplement décidé au dernier moment d’annuler purement et simplement leurs vacances pour ce mois de février : un choix difficile à faire mais qui s’impose, alors même que nous serions peut être à l’aube d’un troisième et peut être dernier confinement.

Il se trouve en effet que depuis quelques jours, les rumeurs ne font que s’affoler et plus personne ne sait comment réagir face aux nombreuses réactions du gouvernement français : en effet, dès lors qu’une décision est prise, celle-ci est contestée par une partie des français qui ne comprend pas toujours les déclarations d’Emmanuel Macron ou de ses ministres.

#COVID19

Le #CouvreFeu est maintenu tous les jours de 18h00 à 06h00.

Les contrôles sont renforcés. pic.twitter.com/EcdmTD9tfx — Préfète de la Vienne (@Prefet86) January 31, 2021

Cette semaine, on a pu entendre notamment des rumeurs concernant un troisième confinement qui aurait pu être imminent, mais également des reports de vacances scolaires qui n’ont également pas été annoncés, bien qu’à cette date tout pourrait être possible malheureusement, et ce tant que le gouvernement n’a pas fait de décision finale.

Quant au mode de décision, et bien personne ne sait non plus de quelle façon exactement le gouvernement choisira de donner sa décision concernant un nouveau couvre-feu qui pourrait être plus restrictif : il se pourrait bien que le chef de l’état Emmanuel Macron décide à nouveau de venir au journal de 20 heures pour pouvoir réaliser une interview exclusive, comme on a pu le voir il y a tout juste quelques jours par ailleurs.

#CouvreFeu

⚠️Contrôles en cours sur l'ensemble du département ⚠️ pic.twitter.com/yuiXBAF4zM — Police nationale 77 (@PoliceNat77) February 4, 2021

Un couvre-feu pour l’après-midi en préparation ? Les français disent non sur les réseaux sociaux !

C’est une décision assez incroyable qui pourrait être prise en ce moment même par les ministres et le chef de l’État lui-même, Emmanuel Macron. Il se pourrait bien en effet que le couvre-feu de la France soit mis en place avec des restrictions beaucoup plus fortes que celles que l’on peut connaître aujourd’hui.

Si pour le moment, tout le monde évoque un couvre-feu à 16h, qui pourrait donc arriver bien plus tôt que le couvre-feu de 18h que nous vivons tous actuellement, certains vont plus loin et parlent même d’un couvre-feu à la mi-journée pour midi !

Si elle est prise, cette décision pourrait être une très grosse catastrophe pour les millions de français qui ont d’ores et déjà décidé de partir en vacances dès demain ou qui sont sur les routes depuis ce vendredi !