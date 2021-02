Vacances scolaires et couvre-feu : nos conseils pour ne pas être en infraction pendant le départ en congés !

C’est une nouvelle qui va sûrement ravir les élèves qui avaient eu peur jusqu’au dernier moment d’une annulation de la part du gouvernement : les vacances commencent enfin pour la zone C et elles sont bien méritées ! En effet, de nombreuses personnes avaient peut que le chef de l’état et ses ministres fassent une annonce assez déconcertante sur l’organisation des prochaines dates de vacances : certains croyaient fermement que les vacances allaient être annulées par Emmanuel Macron, mais force est de constater qu’il n’en est rien dans la réalité.

A l’heure où les français sont peut être pour certains d’ores et déjà sur la route, ils se doivent de respecter les horaires du couvre-feu, sans quoi ils devront payer des amendes assez salées s’ils se font arrêter par les autorités françaises. Pour toutes celles et ceux qui habitent loin des stations de ski et qui ont prévu de partir dans les Alpes par exemple, c’est la douche froide car c’est une vraie course contre la montre qui s’annonce chaque matin !

Heureusement, nous avons quelques conseils à vous donner et qui devraient vous permettre de partir en vacances en toute tranquillité pendant cette période très compliquée avec la crise sanitaire du coronavirus qui n’est pas encore terminée…

Vacances scolaires de la zone C : c’est parti pour des congés de deux semaines pour une partie de la France !

Alors que certains auraient pu croire qu’ils n’allaient pas pouvoir partir en vacances pendant ces vacances du mois de février, le moins que l’on puisse dire c’est que nous ne sommes pas prêts de revivre des vacances scolaires dans de telles conditions !

On commence bien les vacances ! 😍☀️ pic.twitter.com/vdPzNy2jh0 — Châtel (@Chatel_Officiel) February 8, 2021

En effet, entre les épisodes de neige qui se multiplient sur tout le territoire en France, et le couvre-feu qui oblige les français à ne pas circuler en dehors d’horaires qui sont assez contraignants, c’est une vraie complication que l’on espère ne plus devoir subir prochainement.

Pour les académies de Paris, Montpellier, et notamment Toulouse, le risque est très grand : loin des stations de ski, les français qui vivent dans ces grandes villes vont malheureusement être contraints de devoir respecter un timing très précis pour arriver à l’heure dans leur maison ou appartement en location pour la saison. Voici quelques conseils qui pourront vous aider pendant le trajet et que certains ont d’ores et déjà adopté…

#PHOTOS #TVD Paul Wesley et Nina Dobrev en double date en vacances au ski ce week-end pic.twitter.com/pAl64zQT4a — Infos Séries (@lnfosSeriesFR) February 7, 2021

Partez dès la fin du couvre-feu à 6h du matin

Les plus matinaux l’ont déjà bien compris : il va falloir se lever très tôt pour pouvoir profiter des vacances, avec un couvre-feu en vigueur entre 18h et jusqu’à 6h le lendemain matin. Mais en partant dès la première minute où vous avez le droit de circuler, vous allez pouvoir arriver à temps sans problème !

Faites un arrêt à mi-parcours pour ne pas arriver trop tard

Le gouvernement ayant annoncé qu’il n’y aurait aucune tolérance même pour toutes celles et ceux qui choisissent de partir en vacances, il vous sera indispensable d’arriver en temps et en heure. Mais avec la circulation difficile qui s’annonce aujourd’hui et demain, nous ne pouvons que vous recommander d’opter pour une pause au milieu de votre parcours, notamment chez un proche ou des amis !

#Bretagne Comme un petit air de vacances à #Tregastel ! Pour bien commencer la semaine ! 💖💛💙 #MondayMotivation pic.twitter.com/Of60SpqTOy — Christine Boursin 🌐 (@chboursin) February 8, 2021

Voyagez en train ou en avion pour justifier votre déplacement

Vous pouvez enfin profiter de vos voyages en train et en avion et notamment dans les cas où ceux-ci arriveraient en retard : dans ces cas de figure, et bien vous n’aurez pas d’amande dans le cas où vous circulez entre 18 heures et 6 heures du matin.