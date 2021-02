Vacances scolaires de février 2021 : les meilleurs films à visionner en famille !

Pour les vacances scolaires, il faut bien sûr trouver des activités afin de passer une belle journée alors que le coronavirus est toujours au rendez-vous. Les restaurants ont les portes closes, c’est le cas pour les bars, les salles de spectacles et les salles de cinéma. Toutefois, il est possible de trouver via les catalogues de la VOD ou sur les plateformes de streaming des films de qualité. Un petit tour sur Netflix, Amazon Prime Video ou encore MyCanal vous permettra de trouver quelques productions adaptées à tous les âges. De plus, Disney+ est également présent.

Le Top 3 des films pour les vacances scolaires

Toute la famille peut se retrouver devant la télévision avec un plaid et un chocolat chaud afin de lutter contre les températures particulièrement basses. La météo n’est pas clémente avec près de moins 10 degrés en ressenti bien sûr. Il est donc inutile de sortir, il y a le couvre-feu à 18 heures et les remontées mécaniques sont fermées. Vous avez toutefois la possibilité de vous asseoir tranquillement dans votre canapé avec un peu de popcorn pour profiter pleinement de ce moment en famille.

Pour les plus de 8 ans, il sera possible de découvrir l’Ascension de Ludovic Bernard qui raconte les péripéties de Samy qui souhaite gravir l’Everest .

. Pour les enfants de plus de 7 ans, c’est Tout en haut du monde qui pourrait vous satisfaire et vous suivre les aventures de Sasha.

Sur Netflix, dans la catégorie jeunesse, vous pourrez trouver Jurassic World qui ferait aussi le lien avec les films.

Sur Disney+, vous avez clairement le choix puisque les enfants peuvent trouver d’anciennes productions et certaines sont relativement récentes. Il sera l’occasion de découvrir chez Pixar, Pop Corn avec notamment, Buzz l’Éclair ou encore Epic et même les figures de l’ombre pour les plus grands. D’autres classiques sont aussi les bienvenus, nous pensons donc à Coco, Jurassic Park, La Reine des Neiges et les adolescents pourront savourer les chemins du triomphe, le plus beau des combats ou encore Invincible.

Vous ne pourrez pas manquer l’Age de glace, Avatar, et même Wanda Vision si vous êtes un amateur des superhéros de Marvel. Finalement, avec Netflix et Disney+, vous aurez clairement le choix et vous ne pourrez pas vous ennuyer.

Quel est le programme chez Canal pour les vacances scolaires ?

L’application que vous pouvez aussi installer sur votre télévision via votre Box Internet vous propose une grande sélection pour la jeunesse. Plusieurs films et des dessins animés sont au programme et ils ont l’avantage d’être gratuits. Vous aurez toujours la VOD pour profiter des films les plus récents, certains n’ont pas eu la chance de sortir dans les salles de cinéma puisqu’elles sont fermées pendant les vacances scolaires. Vous aurez donc Mulan qui est le film adapté du dessin animé et de la légende. Vous aurez aussi Sonic, qui n’est pas forcément extraordinaire, mais il peut vous occuper pendant une après-midi assez froide.

En attendant la sortie du second épisode de Space Jam, le premier volet est disponible. Vous pourrez alors suivre Michael Jackson chez les Toons. Si vous souhaitez un film vraiment très sympathique qui parle de sujets importants, nous vous conseillons Soul ou encore Astérix pour vous divertir avec les plus jeunes. Vous disposez désormais d’une liste très sympathique pour les vacances scolaires et, si vous avez un peu de neige, la luge sera clairement votre meilleure amie. Si vous n’avez pas un tel accessoire, sachez qu’une bouée pour la piscine peut être amplement suffisante au même titre qu’un sac poubelle.