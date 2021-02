Vacances scolaires de février : de nouvelles annonces pour le protocole sanitaire, on vous les annonce ici !

Alors que de plus en plus d’élèves sont en vacances, on peut dire que pour les professeurs, c’est encore une fois la douche froide avec des mesures qui sont de plus en plus difficiles à tenir pour eux. En effet, il se trouve que ces derniers doivent faire face à de nombreuses complications qui ne font que s’accumuler avec le temps, et malheureusement tout est de pire en pire pour les maîtresses d’école qui doivent par tous les moyens s’adapter à la situation.

Bien que certains d’entre eux espéraient pouvoir avoir un peu de répit pendant les vacances du mois de février, il semblerait que les nouvelles mesures sanitaires qu’ils vont devoir appliquer dès la rentrée scolaire vont être très difficiles à tenir pour eux.

Personne ne s’attendait à ce que le gouvernement français ne prenne de telles décisions et les professeurs vont devoir encore une fois tout faire pour que les élèves soient accueillis dans les conditions les plus optimales, ce qui ne sera clairement pas simple du tout à la rentrée !

Vacances du mois de février : qu’est-ce qui va changer dès la rentrée scolaire pour les élèves ?

Ces dernières semaines, on a pu retrouver malheureusement une flambée des malades de la COVID19, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la situation est beaucoup plus grave que prévue. En effet, il y a maintenant de cela près d’un an, quand les premiers malades du coronavirus se sont alors fait connaître en France, absolument personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que la situation allait être aussi catastrophique au bout de quelques mois.

Si certains français n’ont pas pris les mesures du gouvernement français au sérieux, d’autres se sont confinés pendant très longtemps ces derniers mois, et ils font ainsi tout ce qui est en leur possible pour pouvoir gérer la situation dans les meilleures conditions. Avec les fermetures de restaurants et de certains établissements culturels récemment, c’est la douche froide pour toutes celles et ceux qui souhaitaient faire en sorte de pouvoir revivre comme avant ces derniers mois !

Mais force est de constater qu’il n’en est rien, et c’est en particulier certains métiers comme les professeurs qui vont devoir encore une nouvelle fois faire preuve d’adaptation pendant ces moments qui sont assez difficiles…

Comment les professeurs vont-ils pouvoir s’adapter face à la crise sanitaire à la rentrée scolaire ?

Alors que certains médecins demandent très clairement à ce que le nouveau confinement soit décidé par le gouvernement français, les professeurs ont appris quant à eux que les règles du protocole sanitaire vont encore une fois être modifiées. Certains mouvements comme le SNUipp-FSU ne supportent plus la situation et ont même demandé à ce que les consignes soient plus claires !

Il semblerait en effet qu’à la rentrée scolaire, les tests soient de plus en plus présents dans les établissements scolaires, afin de pouvoir lutter contre la propagation de la crise sanitaire du coronavirus. Cela pourrait en effet être une très grosse catastrophe pour des millions de jeunes élèves si la situation venait à empirer.

Malheureusement, comme le déplorent encore une fois les enseignants auprès du ministre de l’Education, les consignes qui ont été données ne sont pas encore très claires !