Vacances scolaires de février : découvrez ces destinations qui sont complètes malgré la crise sanitaire et le couvre-feu !

C’est une très grande nouvelle que nous avons eu l’occasion eu d’apprendre et qui nous a vraiment surpris quand nous en avons pris connaissance. En effet, personne n’aurait pu penser un jour que les français allaient se retrouver dans une crise aussi terrible que celle que nous sommes en train de vivre actuellement. Malheureusement, pour des millions de foyers actuellement, le moins que l’on puisse dire c’est que la situation est une vraie catastrophe et on ne compte en effet plus le nombre de personnes qui ont décidé purement et simplement d’annuler leurs vacances contre toute attente.

Pourtant, il semblerait que certains endroits en France connaissent un certain regain d’attention pendant la crise de la COVID19, et personne n’aurait pu penser que ces lieux auraient fait le plein de clients récemment. Il se trouve qu’on pourrait en effet penser que les stations de ski sont actuellement pleines, mais il faut bien être honnête : ce n’est pas du tout le cas !

Pour savoir où se trouvent les français partis en vacances pendant cette période très particulière dans laquelle nous vivons aujourd’hui, nous avons pu mener notre petite enquête qui nous a amené bien loin…

Vacances scolaires de la zone A : les français ont décidé d’investir la côté normande pour partir se reposer

Alors que la zone A est en vacances depuis maintenant plusieurs jours et même depuis près d’une semaine, personne n’aurait pu penser un jour qu’ils allaient se prendre d’attention pour les côtes normandes. Il faut en effet dire que ces lieux sont bien éloignés de leur région et qu’ils ont donc été contraints de parcourir des centaines kilomètres pour pouvoir se rendre sur place.

Mais si on aurait pu penser que cela allait arrêter les français qui sont bel et bien déterminés à partir en congés, c’est bien mal les connaître ! Il se trouve en effet qu’il faut prendre la route pendant plusieurs heures en voiture, ce qui est particulièrement risqué pendant cette crise sanitaire que nous vivons actuellement et qui chamboule tout le pays encore une fois.

La Ville de #Caen #Calvados possède certain des monuments les plus importants de l’époque ducale en #Normandie, dont l’Abbaye-aux-Hommes, grand monastère bénédictin fondé vers 1060 par Guillaume le Conquérant évoqué il y a qq temps dans @secretshistoire (Crédit 📷1&4:M.Dehaye) pic.twitter.com/H1q6Jb3Shj — Abbayes de Normandie (@AbbayeNormandie) February 4, 2021

A l’heure où nous écrivons ces lignes, si le gouvernement français n’a pas encore fait d’annonce qui pourrait remettre en cause les vacances des français, cela pourrait en revanche arriver bientôt !

Comment les français pourront rentrer chez eux si la crise sanitaire s’aggrave pendant les vacances ?

Comme on a pu le découvrir ici et là dans les médias et notamment dans la presse, il se pourrait bien que le gouvernement français prenne bientôt une décision radicale pendant les vacances scolaires de la zone A. Si certains parlent de troisième confinement qui pourrait bientôt arriver, d’autres évoquent quant à eux un confinement par région qui pourrait bien arriver dans les jours ou les semaines à venir.

Bien qu’à cette date aucune information n’ait été rendue publique par le gouvernement français, on imagine qu’en coulisses tout est mis en oeuvre pour que la crise sanitaire ne prenne pas plus d’ampleur qu’à ce jour.

A l’heure où les français ont plus que besoin de se reposer après ces longs mois assez difficiles dans certains cas, on imagine qu’un délai pour pouvoir revenir chez soi pourrait bien être accordé par le gouvernement.