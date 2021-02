Vacances scolaires de février : dernière minute pour la zone C, les réservations explosent !

Cela va faire l’effet d’une très grosse bombe à venir pour les prochains jours et on ne s’attendait pas à ce que cela prenne autant d’ampleur pour les vacances scolaires qui ont déjà commencé pour des millions de français. Il faut dire que contre toute attente, les français n’ont pas beaucoup de temps à accorder aux congés pour le moment et jusque-là une majorité d’entre eux avaient décidé d’annuler purement et simplement leurs vacances quand celles-ci étaient posées.

Personne n’aurait pu être en droit de s’attendre à ce qu’un an après la crise sanitaire du coronavirus soit encore bel et bien là, et on peut dire que la situation ne va pas s’arranger dans les jours à venir, comme on a pu le voir notamment avec des déclarations assez choquantes de certains professionnels de santé qui se sont plaints très ouvertement sur ce sujet.

Mais pourtant, alors que les restaurateurs et les professionnels du tourisme ont pu constater ces derniers jours que les réservations étaient au plus mal, il semblerait que certains français aient décidé contre toute attente de changer d’avis au tout dernier moment si l’on peut bien en croire les chiffres communiqués récemment.

Apres plus d'une semaine de pluie et une grande journée de sable, le retour timide et attendu de la neige. Les vacances commencent sur de bonnes bases 😀. pic.twitter.com/2LBIa20PXe — Chapelle-des-Bois (@ChapelledesBois) February 7, 2021

Vacances scolaires : le TGV pris d’assaut par certains français qui n’hésitent pas à réserver à la dernière minute

C’est une nouvelle assez déroutante que l’on a pu lire dans la presse nationale il y a tout juste quelques heures et qui a vraiment pris de court tout le monde dans le domaine : alors que certains français avaient affirmé haut et fort qu’ils n’allaient pas prendre de transports en commun cette année et qu’ils avaient même pour certains d’entre eux décidé purement et simplement d’annuler leurs vacances pendant cette période particulière, ce sont des chiffres de ventes de billets qui ont été communiqué il y a quelques heures qui font dire tout l’inverse de ce qui a été déclaré jusque là.

#Bretagne Comme un petit air de vacances à #Tregastel ! Pour bien commencer la semaine ! 💖💛💙 #MondayMotivation pic.twitter.com/Of60SpqTOy — Christine Boursin 🌐 (@chboursin) February 8, 2021

Il semblerait en effet que la semaine dernière, avec les chiffres qui viennent tout juste de tomber, ce n’est pas moins de 800 000 billets de transports de TGV qui auraient été vendus selon des informations données par France Info. Il se trouve d’ailleurs que les touristes devraient se rendre dans le Sud-Est de la France ou sur la façade atlantique, laissant un peu d’espoir aux professionnels du tourisme dans ces régions.

De plus en plus de français se décident à partir : une bonne nouvelle pour le tourisme français !

Cela pourrait enfin être une très bonne nouvelle pour le tourisme français qui a été au plus mal depuis maintenant près d’un an avec les nombreuses restrictions que l’on a pu voir ici et là dans les médias, avec notamment des déclarations assez alarmantes et des rumeurs du gouvernement de plus en plus choquantes, c’est le moins que l’on puisse dire !

Je vis là où tu viens en vacances..🙏🏽🇬🇵 Cascade Tambour , Petit-bourg 📍 pic.twitter.com/hdZsK5QFpq — ● EL GRɨNGØ ● (@Belive_0ne) February 7, 2021

Mais à l’heure où les restaurants et les stations de ski sont en train de vivre la saison de la dernière chance, les français qui visitent les régions pendant les vacances d’hiver pourraient bel et bien donner un peu d’espoir à tous les professionnels qui étaient tout juste sur le point de fermer leurs portes dans certains cas de figure. Voilà qui devrait enfin faire plaisir aux économistes français qui sont très inquiets !