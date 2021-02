Vacances scolaires de février : le tout nouveau calendrier est sorti ! Voici ce qui va se passer !

Pour les vacances de février, les Français évoluent dans le flou puisque la situation est difficile à comprendre au vu de toutes les spéculations qui ne cessent de circuler. Pouvez-vous réserver ? Le calendrier scolaire sera-t-il modifié ? Les zones vont-elles être mélangées ou séparées pour ces congés ? Le confinement aura-t-il lieu pendant ces vacances ? Ce sont autant de questions qui jonchent l’esprit des citoyens et nous vous proposons les informations que nous avons pu trouver sur le sujet.

Quelles sont les dates des vacances de février ?

Vous avez bien sûr des zones à respecter et les départs en vacances ne sont pas toujours réalisés à la même date. Vous devez donc vous focaliser sur le calendrier officiel de 2021 qui a été déterminé en septembre dernier par le gouvernement. Par contre, à cause de la crise sanitaire, il pourrait être modifié dans les prochains jours, mais ce sont des rumeurs.

🇫🇷 FLASH – Vers une modification du calendrier des prochaines vacances scolaires ? Le gouvernement envisagerait deux options pour freiner la pandémie de la #COVID19 : – Prolonger les vacances scolaires

– Regrouper les vacances des 3 zones (BFMTV) #COVIDー19 #COVID19france pic.twitter.com/tMKZda5KJE — Mediavenir (@Mediavenir) January 25, 2021

Pour la zone A, les vacances de février auront lieu du 6 février au 21 février, la reprise sera alors effectuée le lundi 22 février 2021 .

. Pour la zone A, les dates sont différentes avec un début programmé le 20 février et une reprise des cours le 8 mars.

Pour la zone C, les vacances s’échelonnent du 13 février au 1er mars qui sonnera donc la reprise des cours.

Blanquer a pu s’exprimer sur le sujet, mais les rumeurs concernant un nouveau calendrier ne seraient pas fondées. De ce fait, le ministre de l’Éducation voudrait conserver les dates proposées au préalable. Même si un confinement voyait le jour prochainement, il ne devrait pas bouleverser le calendrier scolaire alors que les experts scientifiques préconisent le contraire. En effet, il y a à chaque fois des mouvements qui peuvent entraîner des vagues de contamination à savoir Noël, le jour de l’An, l’épiphanie, les vacances de février, puis celles de Pâques. Plusieurs pistes seraient toutefois envisagées pour ces prochains congés.

En effet, il serait possible de maintenir le calendrier de 2021, allonger les vacances pour éviter un retour trop rapide à l’école ou encore regrouper toutes les zones. Les enfants seraient alors en vacances en même temps que ce soit la zone A, B ou C. Pour Jean-François Delfraissy, il serait grandement préférable d’adapter les vacances au lieu de fermer tous les établissements scolaires.

🇫🇷 FLASH – Vers un #reconfinement de 5 semaines dès ce jeudi "comme en mars", avec les écoles ouvertes et une prolongation de 2 semaines des vacances scolaires ? C'est ce qu’a affirmé ce soir le maire de #Cabourg, après avoir échangé avec le préfet du Calvados. #COVID19france pic.twitter.com/rSKUTnmgku — Mediavenir (@Mediavenir) January 25, 2021

Attention pour les départs en vacances en février

Il faut être très vigilant, car, si nous sommes confinés en février, les vacances pour certains enfants seront sans doute problématiques. En effet, les Français ne pourront pas forcément partir comme ils le souhaiteront. De plus, le couvre-feu est toujours instauré de 20 heures à 6 heures du matin depuis quelques semaines. En parallèle, si vous partez à l’étranger, n’oubliez pas que les conditions d’entrée sur le sol français sont différentes, car les mesures ont été totalement modifiées pour éviter la propagation de l’épidémie.

Un test PCR est alors nécessaire pour ceux qui viennent de l’Union européenne. Il devra être réalisé 72 heures avant l’arrivée et si vous êtes en dehors de l’UE, sachez que l’isolement sera alors de 7 jours. Il ne faut pas négliger ces contraintes surtout à cause des vacances de février qui sont seulement de deux semaines environ. De plus, vous serez invité à passer un autre test pour savoir si vous êtes ou non atteint par la Covid-19. Si ces informations sont officielles, sachez que les rumeurs concernant le nouveau calendrier scolaire n’ont pas été validées par le gouvernement, mais ce serait des pistes étudiées.