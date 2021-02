Vacances scolaires de février : l’interdiction de se déplacer entre les régions de retour ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la crise sanitaire du coronavirus n’a malheureusement pas fini de faire parler d’elle, et on devrait peut être entendre parler rapidement de nouvelles restrictions dont personne n’attendait les annonces, à l’heure où les vacances scolaires viennent tout juste de commencer.

En effet, Olivier Véran pourrait prendre la parole et faire une grosse annonce concernant les déplacements pendant les jours et les semaines à venir, ce qui pourrait être une grosse catastrophe pour tous les français qui avaient prévu de se déplacer pendant les prochaines vacances d’hiver. Voici à date toutes les informations dont nous avons à notre disposition, bien qu’à cette heure-ci rien ne soit encore confirmé !

Le @CHBastia est le premier établissement de Corse à pouvoir détecter les variants du #COVID19 . Merci au Dr Filippi et à toute son équipe du laboratoire de biologie médicale du @CHBastia 👏👏👏 pic.twitter.com/KcH2j430pS — Jean-Mathieu DEFOUR (@jm_defour) February 5, 2021

Une interdiction de se déplacer entre les régions pourrait survenir dans les prochaines heures : découvrez les annonces à venir !

Si les français espéraient pouvoir partir tranquillement cet hiver pendant les congés du mois de février, c’était sans compter sur la crise sanitaire du coronavirus qui s’est invitée à la fête et qui a fait un très gros carnage dans tout le pays. On ne compte en effet plus toutes les futures annonces du gouvernement qui pourrait mettre en péril certaines familles françaises qui sont d’ores et déjà parties dans d’autres régions.

En effet, il se pourrait bien que d’ici la fin du week-end, Olivier Véran ou Jean Castex fasse des annonces concernant des restrictions à venir pour les prochains jours ou les prochaines semaines. Bien que l’information ait été confirmée pour certaines sources, officiellement rien n’aurait été décidé par les ministres ou par le président de la république, qui pourrait également décider d’annoncer lui même les décisions difficiles qui sont d’ores et déjà attendues par des millions de français !

[#Prévention] Quand et comment mettre un masque ? 😷

↪️ Une vidéo tuto pour vous donner les bonnes pratiques, les gestes et les étapes à suivre pour bien placer et maintenir le masque sur le visage. Ensemble, protégeons-nous pic.twitter.com/TTQGIKJgav — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) May 25, 2020

On pourrait donc voir dans les prochains jours des français très mécontents sur les routes de France, contraints de faire machine arrière et de revenir chez eux, afin de pouvoir éviter d’être bloqués dans une région ! De plus, cela n’annonce rien de bon pour les prochaines semaines à venir : doit-on craindre un troisième confinement, comme cela a été conseillé par certains proches du président de la république ?

Vacances scolaires : les français décident de tout balancer et d’annuler leurs congés au dernier moment !

Pendant cette période qui est très difficile à vivre pour tout le monde, certains français ont décidé de prendre des décisions assez radicales, c’est le moins que l’on puisse dire. Il semblerait en effet que pour pouvoir ne pas prendre de risques, certaines familles aient d’ores et déjà décidé d’annuler leurs vacances.

[#VaccinCovid] Nouveaux indicateurs en Ehpad et Unité de Soin Longue Durée dans Géodes aux niveaux national, régional et départemental.

➡️nombre cumulé et nombre quotidien des résidents vaccinés avec au moins une dosehttps://t.co/hPrHGKi2WT — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) February 4, 2021

Il se trouve en effet que Jean Castex ou Olivier Véran pourrait très bien prendre la parole dans les jours à venir ou d’ici la fin du week-end, même si rien n’a été confirmé à ce stade. Mais du côté des hôteliers, des restaurateurs et des stations de ski, le constat est sans appel et il est catastrophique : les français ont décidé d’annuler leurs vacances au ski et ils vont donc passer plus de temps chez eux, avec leurs enfants et leur famille.

Malheureusement, pour certaines compagnies de voyage qui ont décidé de ne pas rembourser leurs clients, c’est la douche froide ! En effet, il se pourrait également que le gouvernement prenne des décisions radicales à ce sujet en faveur des français.