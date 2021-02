Vacances scolaires de février : une restriction de 100 Km à venir ? Ce serait “une grosse catastrophe” après ce premier week-end pour les français !

La sanction est d’ores et déjà tombée pour des milliers de professionnels du tourisme comme des stations de ski ou encore des restaurateurs ce week-end : les français en vacances ne se sont pas déplacés suffisamment cette année et il se pourrait bien qu’ils soient tous contraints de prendre une décision assez radicale dans les jours à venir.

En effet, il se trouve que la saison hivernale représente pour eux une somme très importante dans leur chiffre d’affaires, et malheureusement s’ils ne peuvent pas rentrer suffisamment d’argent cette année, même avec les aides de l’état qui ont été mises en place récemment, cela ne sera pas suffisant et il se pourrait bien que des entreprises décident du jour au lendemain de mettre la clé sous la porte, comme on a pu le voir dans les médias ce week-end.

Dans la course contre la montre que nous menons contre la diffusion des variants, rien ne relève du détail. Tests spécifiques, contact tracing immédiat, accompagnement renforcé de l'isolement. Et surtout, respect des gestes barrières, partout, tout le temps. pic.twitter.com/73paCnkViK — Olivier Véran (@olivierveran) February 4, 2021

A ce jour, alors que la crise sanitaire du coronavirus ne fait que prendre de plus en plus d’ampleur,le gouvernement pourrait prendre toutes les décisions possibles qu’il juge nécessaire, même les plus restrictives !

Vacances scolaires : les français sont en colère, ils ne peuvent pas profiter dignement de leurs jours de congés…

Pour les français, c’est également une très grosse déception : avec le couvre-feu qui est en place à 18 heures actuellement, certains d’entre eux estiment avoir été arnaqués car ils ne peuvent pas profiter de leurs soirées comme ils l’avaient pourtant bel et bien prévu !

Tester Alerter Protéger, c'est un moyen puissant de lutte contre le #COVID19.

En 🇫🇷, près de 4 tests sont pratiqués chaque seconde, gratuitement et rapidement, avec un résultat en – de 24h.

Tous les cas + et cas contacts sont appelés et accompagnés dans leur période d'isolement. pic.twitter.com/KGj71PMhNy — Olivier Véran (@olivierveran) February 4, 2021

Il faut bien avouer que certains d’entre eux ont pu dépenser des sommes assez importantes et il est difficile pour eux d’entendre qu’ils vont devoir encore être très restreints. Mais il se trouve que si certaines familles en France ont la chance de trouver des stations de ski encore ouvertes, ainsi que quelques commerces et des restaurants qui réalisent encore de la livraison à livrer ou à emporter, pour d’autres c’est la douche froide !

Il se trouve en effet que dans certains endroits en France, les professionnels du tourisme ferment tous petit à petit, et ainsi les français n’ont aucun moyen de pouvoir profiter de leurs vacances. Ils se trouvent alors loin de chez eux et dans l’impossibilité de pouvoir se déplacer : certains estiment que le gouvernement prévoit comme il peut un troisième confinement, mais qu’en est-il réellement ?

Couvre feu de plus en plus tôt, déplacements limités : et si le gouvernement était en train de préparer un troisième confinement ?

Sur les réseaux sociaux, depuis maintenant plusieurs jours, les rumeurs ne font que s’emballer et même les plus folles ! Bien que pour le moment, il est impératif de rappeler que le gouvernement n’a pas pris la parole à ce sujet, il se pourrait bien que les vacances scolaires soient complètement remises en cause dans les toutes prochaines heures à venir.

En effet, pour certains français, ce n’est pas un hasard si le couvre-feu de 20 heures que l’on a connu il y a quelques semaines s’est petit à petit généralisé à 18 heures pour l’ensemble de la population. La prochaine étape pourrait être selon certaines sources une restriction qui serait finalement limitée à 100 Km de déplacements autour de son domicile, bien que l’on imagine qu’une tolérance serait alors en vigueur pour toutes celles et ceux partis loin de chez eux notamment dans le cadre des vacances scolaires de ce mois de février.