Vacances scolaires de la zone B : vers un rallongement des vacances pour les élèves ? Ils seraient trop heureux !

Si la crise sanitaire du coronavirus n’inquiète pas les hommes et les femmes politiques pour le moment, et bien il se trouve que cela pourrait bien changer dans les jours à venir en fonction de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus. En effet, il se trouve que la pandémie prend de plus en plus d’ampleur dans le pays, avec notamment les variants qui font des décès partout en France. Mais si certains viennent tout juste de partir en vacances, ils pourraient rapidement déchanter…

En effet, bien que le gouvernement français n’ait pu faire aucune annonce à ce sujet encore dans les médias nationaux, certains foyers ont peur de voir les vacances prolongées à cause de la crise de la COVID19 et notamment des hospitalisations dans certaines régions de France qui restent toutefois assez inquiétantes, c’est le moins que l’on puisse dire.

Le virus circule beaucoup. Le couvre-feu renforcé a stabilisé la situation épidémique dans le pays. Nous traquons et freinons la diffusion des variants. Nous protégeons les plus fragiles grâce aux vaccins. Et nous restons extrêmement vigilants. @franceinfo pic.twitter.com/d9aB25BWwf — Olivier Véran (@olivierveran) February 9, 2021

Alors que l’on pourrait croire que presqu’un an après la crise serait bel et bien loin de nous, c’est la douche froide pour les millions de français qui auraient bien souhaité faire en sorte de pouvoir partir tranquillement en congés. Comme on peut le constater en effet, la pression n’est toujours que plus forte et on peut ainsi voir que la tension ne fait que grimper sur les réseaux sociaux.

Vacances de la zone B : des départs en vacances qui ne se passent pas du tout comme prévu pour les vacanciers

C’est encore une nouvelle catastrophe pour des millions de familles en France qui ne s’attendaient sûrement pas à voir des résultats aussi choquants : alors que les chiffres ont dit tout le contraire il y a tout juste quelques jours, et bien il se trouve malheureusement que l’on ne peut que constater que la crise sanitaire n’a pas empêché des milliers de familles de prendre la route des vacances.

Je n’ai jamais fait de prédiction sur l’évolution de l’epidemie. Mais ce dont je suis convaincu, c’est que nous la vaincrons. Il nous faut encore du temps et du courage, mais nous y arriverons. Pour nos jeunes, nos aînés, pour chacune et chacun d’entre nous. @franceinfo pic.twitter.com/BsubYmUlr8 — Olivier Véran (@olivierveran) February 9, 2021

Alors que le couvre-feu bat son plein, on a pu voir même des routes de campagne pleines de monde partout en France depuis quelques heures à peine, ce qui pourrait bien être une grosse catastrophe dans certaines régions françaises qui pourraient voir un pic de contaminations dans les prochains jours.

Vers une décision du gouvernement dans les prochains jours si la situation devient de plus en plus grave ?

Bien qu’à cette heure-ci les ministres du gouvernement français aient décidé de ne pas prendre la parole concernant de nouvelles restrictions à venir sur tout le pays, il se pourrait bien que les ministres concernés décident de prendre des décisions radicales pour certaines régions notamment.

Alors que de plus en plus de médecins appellent par ailleurs le ministre de la santé Olivier Véran à prendre ses responsabilités, pour le moment aucun confinement ou un rallongement des vacances n’est à l’ordre du jour. En effet, bien que la crise sanitaire s’intensifie sur le territoire et notamment dans certaines grandes villes en France, c’est aujourd’hui les variants qui sont de plus en plus inquiétants.

En Moselle, tester, alerter, protéger nos concitoyens permet d'identifier et de briser les chaînes de contamination. Nous allons encore le renforcer, et amplifier la vaccination. Retrouvez ma déclaration après la concertation menée auprès des élus du territoire. @Prefet57 pic.twitter.com/XN29g7UWwZ — Olivier Véran (@olivierveran) February 12, 2021

Bien qu’à cette heure-ci le troisième confinement ait été complètement écarté tout comme le rallongement des vacances, certains français de la zone B n’ont pas hésité une seule seconde à prendre des décisions assez importantes : ils ont tous refusé de partir en vacances et veulent désormais se concentrer sur les vacances de cet été, en espérant que la crise ne sera plus là…