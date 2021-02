Vacances scolaires de la zone C : de plus en plus de classes sont fermées !

C’est une très grosse catastrophe que les élèves sont en train de vivre actuellement, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, comme vous pouvez vous en douter, on retrouve de plus en plus de classes qui sont obligées de fermer à cause de la crise sanitaire du coronavirus.

Il se trouve en effet que la crise prend de plus en plus d’ampleur dans certaines régions, et notamment dans l’académie d’Amiens comme on a pu le découvrir dans les médias locaux.

En effet, avec des classes qui ferment qui son à la hausse, personne ne s’attendait à ce que la crise soit aussi présente dans la région à l’approche des vacances, et il se pourrait donc bien que le gouvernement prenne donc des décisions radicales pour que la pandémie ne prenne pas plus d’ampleur dans les prochains jours et semaines à venir.

Vacances scolaires de la zone C : vers des décisions du gouvernement qui pourrait changer la donne bientôt ?

Depuis maintenant plusieurs jours, le moins que l’on puisse dire c’est que les rumeurs ne font que prendre de plus en plus d’ampleur, et avec des décisions du gouvernement français qui ne font que tarder, il se pourrait bien que les français soient très déçus de la prise de décision trop tardive. En effet, certains français ont d’ores et déjà prévu de partir en vacances dans les prochains jours ou les prochaines semaines en fonction de leur zone.

Il se trouve que la zone C qui n’est pas encore en vacances pourrait bien se voir complètement perturbée dans les prochaines heures. Si certains français affirment ne pas du tout être inquiets concernant la situation, on peut très bien voir cependant que les chiffres sont de plus en plus alarmants, c’est le moins que l’on puisse dire.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le gouvernement français n’a pris aucune décision mais il se trouve que personne ne serait en mesure de dire aujourd’hui sur la situation va s’améliorer prochainement. Pour les jeunes français, ce serait une très grosse catastrophe : ils pourraient voir leur scolarité complètement détruite cette année encore, alors même que la région a été très touchée selon les sondages à cause de la crise sanitaire du premier confinement.

Vacances de février : les français sont de plus en plus furieux concernant le manque de clarté du gouvernement français…

Si certains français auraient pu espérer que les ministres du pays allaient se décider finalement à prendre des décisions pour pouvoir être sûr et certain de partir ou non en vacances, il se trouve que tout le monde est indécis aujourd’hui.

Bien que l’on ne peut que constater que certains ne se sont pas posé de questions en réservant des lieux de vacances à l’autre bout de la France, il se trouve qu’en cas de troisième confinement, ces derniers pourraient alors être obligés de revenir chez eux dans les plus brefs délais.

Si cela était bel et bien le cas, personne ne pourrait être en mesure de savoir si le gouvernement pourrait proposer aux français de prendre le temps de rentrer chez eux. En attendant, le couvre-feu reste encore une fois en vigueur et tous les français se doivent de le respecter impérativement.