Vacances scolaires de Pâques : et si la piste du couvre-feu à 17 heures était envisagée ?

Les Français sont encore une fois complètement dépités des dernières décisions du gouvernement comme on a pu par ailleurs le découvrir sur les réseaux sociaux. Ils en profitent en effet pour commenter les dernières actions de Jean Castex qui n’hésite pas parfois à faire des déclarations choquantes lors de ses conférences de presse, comme on a par ailleurs pu le voir dernièrement cette semaine.

Vacances de Pâques : les restrictions seront-elles modifiées ?

Alors que des millions d’écoliers et de familles de France sont en vacances depuis quelques jours, il se pourrait qu’en coulisses le gouvernement français prépare de nouvelles restrictions suite à la crise sanitaire du coronavirus qui n’a fait que s’aggraver depuis ces dernières semaines.

🇫🇷 Le couvre-feu à 18 h permet de « contrer l’effet apéro », selon Stanislas Guerini, député LREM Passons aussi le couvre feu à 16 heures pour éviter "l'éffet du goûter" ?!!! pic.twitter.com/zeWdK08YkW — Tracy (M🖤) (@Tracy19M) January 14, 2021

Dans les colonnes de BFMTV, nous avons pu apprendre il y a quelques jours que le gouvernement avait eu l’occasion d’envisager plusieurs pistes. À l’époque, Dunkerque, le Pas-de-Calais et les Alpes-Maritimes étaient des zones concernées par le confinement et, depuis, c’est l’ensemble de la France qui est concerné. Toutefois, le couvre-feu pourrait-il être modifié ? Vous savez sans doute que les restrictions ne sont pas les mêmes entre le confinement la journée et le couvre-feu.

Jusqu’à 19 heures, vous pouvez vous déplacer comme vous le souhaitez dans la limite des 10 kilomètres et une attestation peut être suffisante .

. Lorsque le couvre-feu commence, il est nécessaire d’imprimer une attestation pour être certain que les déplacements sont motivés.

Si vous devez dépasser la zone des 10 kilomètres au cours de la journée, vous aurez aussi besoin de cette attestation.

Emmanuel Macron a eu l’occasion de discuter avec des collégiens comme BFMTV a pu le préciser, mais la piste d’un couvre-feu à 17 heures ne serait pas envisagée. En effet, il a souhaité préciser que rien n’était annulé pour l’instant, tout était donc maintenu. Nous pourrions alors envisager un déconfinement progressif d’ici la mi-mai.

En ce qui concerne les rumeurs, elles doivent être prises avec des pincettes, car vous n’êtes clairement pas à l’abri d’une mauvaise information. Au sujet du confinement ou encore du déconfinement, il faut savoir que les erreurs sont nombreuses notamment via les réseaux sociaux.

Via un compte Twitter, notamment celui proposé au sein de cet article, plusieurs pistes avaient été évoquées dont le couvre-feu à 18 heures, mais d’autres spéculations annoncent un couvre-feu à 17 heures. Pour l’instant, il est important de noter que rien de cela n’est envisagé par le gouvernement qui se focalise pleinement sur le planning évoqué lors de la dernière allocution du président de la République.

Le #CouvreFeu est maintenu tous les jours de 18h00 à 06h00.

Les contrôles sont renforcés. pic.twitter.com/EcdmTD9tfx — Préfète de la Vienne (@Prefet86) January 31, 2021

Une prise de parole à la fin du mois d’avril ? D’autres spéculations ont pu être dévoilées sur Internet et elles mentionnent également une allocution du président de la République qui pourrait alors s’exprimer fin avril pour donner le planning du déconfinement. Aux dernières nouvelles, le 2 mai serait la dernière journée du confinement, avec un déconfinement le 3 mai, mais les restrictions seront sans doute nombreuses.

D’autres rumeurs évoquent une levée d’ici l’été de certaines restrictions, mais Emmanuel Macron lorsqu’il a pris la parole face aux collégiens a précisé que le retour à l’école sera maintenu puisque cela est clairement essentiel pour leur bien-être.

Un couvre-feu pour l’après-midi en préparation ? Les Français disent non sur les réseaux sociaux !

C’est une décision assez incroyable qui pourrait être prise en ce moment même par les ministres et le chef de l’État lui-même, Emmanuel Macron. Il se pourrait bien en effet que le couvre-feu de la France soit mis en place avec des restrictions beaucoup plus fortes que celles que l’on peut connaître aujourd’hui.

Si pour le moment, tout le monde évoque un couvre-feu un peu plus précoce, qui pourrait donc arriver bien plus tôt que le couvre-feu de 19 heures que nous vivons tous actuellement, certains vont plus loin et parlent même d’un couvre-feu à la mi-journée pour midi !

Il faut également envisager un retour à la normale très prochainement pour que les Français puissent renouer au plus vite avec des activités classiques. Si vous parcourez les réseaux sociaux, vous pourrez constater que certains annoncent un éventuel retour de cette vie normale à l’automne alors que la campagne de vaccination prend de l’ampleur.

Par rapport à l’année dernière, nous avons les vaccins, ce qui n’était donc pas le cas. Il faut attendre que la situation s’améliore alors que l’Allemagne pourrait envisager une nouvelle mesure un peu plus restrictive.