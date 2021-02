Vacances scolaires : découvrez ces stations de ski qui ont réussi à improviser des activités hors normes !

Si certains français ont pu faire le choix il y a quelques semaines de cela de ne plus du tout se concentrer sur les vacances scolaires du mois de février par dépit, et bien d’autres ne regrettent pas du tout d’être partis, bien au contraire. En effet, il se trouve que l’on voit de plus en plus de français raconter leurs exploits sur les réseaux sociaux, mais également les opportunités de pouvoir réaliser des activités à l’extérieur qu’ils ne pensaient jamais possibles dans des stations de ski.

Si malheureusement les remontées mécaniques sont encore à ce jour fermées dans le pays, on peut dire que les français et les professionnels du tourisme ont tous réussi contre toute attente à proposer des activités assez inédites, bien que l’on ne sache pas exactement dans quelles stations de skis les français ayant témoigné se sont rendus.

Toutefois, nous avons réussi à dénicher quelques stations qui ont bien joué le jeu et qui proposent de superbes activités et animations pour toutes celles et ceux qui se sont rendus en vacances en station. Une occasion rêvée pour les français de voir le pays comme ils ne l’avaient jamais vu par le passé.

Découvrez ces lieux et ces activités assez insolites lors des vacances scolaires du mois de février !

Si on avait pu penser par le passé que les stations de ski étaient alors complètement réservés aux activités comme le ski de piste, le ski de fond, ou encore les raquettes, et bien il se trouve qu’on peut voir bien d’autres activités sur place et c’est la vraie bonne surprise de cette saison !

Il se pourrait bien en effet que contre toute attente, les français redécouvrent les stations de ski comme ils ne les avaient jamais vu par le passé, et si certains d’entre eux ont d’ores et déjà leurs habitudes, celles-ci pourraient complètement changer dès demain comme on a déjà pu le voir avec des témoignages sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin de plus de détails, alors voici quelques stations de ski qui proposent des activités intéressantes pour tous dans cette période difficile…

Guzet dans la station de Couserans

Dans cette station de ski, vous pourrez avoir l’occasion de faire des randonnées thématiques en raquettes, mais également des baptêmes en parapentes pour les plus aventureux ! Enfin, les amoureux des animaux se plaisent à pouvoir réaliser des promenades tractées par des chiens !

Goulier-Neige dans la station du Vicdessos

Pour toutes celles et ceux qui adorent faire de la luge, et notamment les plus jeunes, vous allez enfin pouvoir redécouvrir ce sport qui a été pendant de longues années était assez délaissé par une partie de la population française. Voilà une très bonne opportunité cette année de se faire plaisir !

Plateau de Beille

Sur le plateau de Beille, vous allez pouvoir retrouver de nombreuses animations notamment dans le village Angaka qui a prévu d’organiser pour les touristes de nombreuses animations pendant toute la journée, en respectant bien évidemment le couvre-feu de 18 heures !

Ascou-Pailhères

Enfin, à Ascou-Pailhères, en plus des autres activités et des nombreuses animations prévus, les français pourront avoir l’occasion de découvrir des cours particuliers de skis dont vous ne serez pas déçus !