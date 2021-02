Vacances scolaires : découvrez les recommandations d’Emmanuel Macron pour février !

Les routes sont prises d’assaut forcément puisque les vacanciers de la zone C ont pris leur voiture pour découvrir d’autres horizons. En effet, après de longues semaines d’incertitude, les Français ont l’occasion de partir pendant quelques jours et les stations de ski devraient être au centre des attentions. Si certains pensaient que la saison serait « ratée » à cause de la fermeture des remontées mécaniques, il faut savoir que cela n’aurait pas forcément d’impacts.

Les 4 recommandations d’Emmanuel Macron pour les vacances scolaires

Emmanuel Macron n’a pas oublié les vacanciers, il a utilisé son outil préféré à savoir Twitter puisque le président de la République n’hésite pas à communiquer sur les réseaux sociaux. Dernièrement, les conférences de presse ont pu être données par Jean Castex et Olivier Véran. Ce dernier était en déplacement ce vendredi 12 février en Moselle puisque la situation est particulièrement préoccupante à cause des variants qui prennent de l’ampleur.

À ceux qui prennent la route : pic.twitter.com/zJo7G1KC7J — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 13, 2021

Emmanuel Macron a donc partagé des photos, ce sont des phrases que vous pouvez découvrir au niveau des autoroutes .

. Le président vous annonce que le virus ne prend pas de vacances, il faut alors respecter les gestes barrières.

Bien sûr, le masque doit être utilisé avec précision et conservé lorsque vous êtes proche des autres que ce soit sur les aires d’autoroute, les commerces, les villes…

Le président de la République révèle qu’il faut aussi aérer le logement que vous devez le partager avec plusieurs personnes.

Emmanuel Macron vous souhaite également bon voyage pour ces vacances scolaires qui ne sont pas modifiées pour l’instant.

Pour rappel, ce sont deux zones qui sont en vacances à savoir les huit académies avec Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon, Limoges, Poitiers. Depuis le 13 février au matin, la zone C est également au rendez-vous. Il faut alors compter Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles. De ce fait, les déplacements aux alentours de la capitale et dans l’est de la France devraient être intenses. En effet, les Français seront nombreux à se rendre dans les stations de ski.

Même si les températures sont très faibles, et même en dessous de zéro, les vacanciers peuvent bénéficier du soleil et d’un très bon enneigement. De ce fait, les pistes sont bien garnies et faciles d’accès dans certaines stations.

Jean-Baptiste Djebbari lance aussi un message aux Français

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)



Dans la même lignée que le président de la République, Jean-Baptiste Djebbari a décidé de lancer un message à savoir « J’suis dans l’4×4 masqué ». Emmanuel Macron a également décidé de rejoindre un mouvement sur Instagram qui consiste à publier des affiches avec des messages. Le président se dévoile avec un masque aux couleurs de la France avec comme slogan « Porter le masque ». Une seconde affiche est à découvrir sur son compte Instagram, elle vous informe qu’il faut bien penser à aérer le logement. Selon les recommandations, il faudrait ouvrir les fenêtres pendant une dizaine de minutes toutes les heures.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)



Les Français ont profité de son message pour lui demander de fermer les écoles alors que les cas ont tendance à prendre de l’ampleur et des classes sont de plus en plus fermées. D’autres se questionnent concernant la possibilité de partir en vacances alors que le couvre-feu est à 18 heures et qu’il n’est pas possible de réaliser des courses comme certains le voudraient. D’autres ont passé un coup de gueule à l’occasion des Victoires de la musique ce vendredi 12 février alors que du public était présent, mais rappelons que les salles de spectacles sont fermées depuis de longs mois.