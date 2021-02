Vacances scolaires de dernière minute : nos conseils pour partir sans se ruiner pour se préparer à d’éventuelles annonces !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ensemble de la population française n’aura jamais été aussi inquiet que ce que l’on a pu voir encore récemment. Il se trouve en effet que les vacances scolaires ont démarré maintenant il y a près d’une semaine, et on peut voir que les routes ne sont pas aussi remplies que ce que l’on aurait pu prévoir il y a de cela un an.

Mais si certains français ont pu faire le choix de ne pas quitter leur domicile, d’autres ont quant à eux voulu préférer partir quoi qu’il arrive même s’ils se doivent d’annuler leurs vacances au dernier moment.

Pour cela, les vacanciers ont eu une petite idée de génie, et pas des moindres : ils ont essayé d’adapter leurs prix pour que la clientèle ne soit pas trop déstabilisée dans ces choix qui sont parfois très difficiles à prendre pour les foyers français qui n’ont pas toujours la chance de partir en vacances pendant le reste de l’année.

Avec des petits prix que l’on peut voir fleurir ici et là sur le web, c’est une occasion en or pour les français de pouvoir en effet partir en vacances sans toutefois se ruiner et dépenser des sommes importantes : ils préfèrent dans certains cas se réserver pour l’été en espérant que la crise sanitaire du coronavirus sera bel et bien définitivement terminée à ce moment là.

Au cours de promenades en Côte d'Or pic.twitter.com/GS6HHNRQyB — Stéphanie Fizailne (@StephFizailne) February 7, 2021

Vacances de février : nos bons plans pour partir sans dépenser des sommes trop importantes !

Pour pouvoir prendre une réservation de dernière minute et ainsi faire des économies, il n’y a pas de secret ! Il se trouve que pour de nombreuses familles françaises, le mois de février est un moment clé de l’année car ils peuvent en effet partir en location à la montagne ou au contraire à la mer, quand ce n’est pas à la campagne pour pouvoir se reposer bien tranquillement.

Palavas les flots 🤩

C'est beau la France 🇫🇷 pic.twitter.com/2mttONc7M0 — 🇨🇵 BOPEA Louis officiel RN 🇨🇵 RNational-34170 (@BopeaLouis) June 21, 2020

Mais si vous vous rendez dans ces destinations, vous pourrez être sûrs de ne pas dépenser trop d’argent dans ce contexte compliqué ! Si vous avez décidé de partir à montagne, nous vous recommandons ainsi d’opter pour un appartement en location sur un site comme AirBnB où vous pourrez trouver quelques locations en Savoie à des prix défiant toute concurrence, et notamment dans la petite bourgade de Samöens qui se trouve à 1600 mètres d’altitude.

Mais si vous préférez partir plutôt à la mer, et bien nous ne pourrions que vous proposer de vous rendre par exemple dans la ville de Palavas-les-Flots, qui propose actuellement de très belles opportunités pour les français qui souhaitent partir en vacances à la mer, tout comme c’est le cas notamment à la Grande Motte qui propose des prix très intéressants avec un accès proche de la plage.

Coup de foudre: la chapelle solitaire Notre-Dame-de-la-Vie, joyau baroque dressée face aux montagnes des Encombres que ravinent les avalanches. Un sanctuaire mythique, un cadre d’exception – toute la beauté de la #Savoie historique à Saint Martin de Belleville. #MagnifiqueFrance pic.twitter.com/bosTbBPKi9 — Itinera Magica (@itinera_magica) February 4, 2021

Enfin, si vous avez plutôt décidé de vous rendre à la campagne en France pour pouvoir vous changer les idées, vous pourrez trouver des prix très intéressants en Saône et Loire ou en Côte d’or où il se trouve que les français n’ont pas été nombreux à se rendre sur place malheureusement : un très beau moyen pour pouvoir soutenir à votre propre niveau l’économie française locale qui en a bien besoin actuellement !