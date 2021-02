Vacances scolaires : seront-elles rallongées uniquement pour la zone A ? Le gouvernement l’étudie !

C’est encore une fois les vacances scolaires qui sont au cœur de tous les débats dans le gouvernement, après que l’on ait pu apprendre que le premier week-end avait été une très grosse catastrophe pour tous les professionnels du tourisme et notamment les stations de ski qui attendaient beaucoup de ce moment.

En effet, il se trouve que les vacances de février sont particulièrement importantes pour cette économie : des milliers d’entreprises comme des restaurants, des stations de ski, ou encore d’autres établissements font la plupart de leur chiffre d’affaires pendant ce moment-là.

Mais cette année encore, la situation sera encore une fois complètement différente pour tous les restaurateurs qui ne s’attendaient vraiment pas à devoir vivre une telle situation assez inconfortable, c’est le moins que l’on puisse dire !

Dans la course contre la montre que nous menons contre la diffusion des variants, rien ne relève du détail. Tests spécifiques, contact tracing immédiat, accompagnement renforcé de l'isolement. Et surtout, respect des gestes barrières, partout, tout le temps. pic.twitter.com/73paCnkViK — Olivier Véran (@olivierveran) February 4, 2021

Pour faire suite aux chiffres assez catastrophiques que l’on a pu découvrir, le gouvernement français serait donc prêt à toutes les hypothèses possibles et imaginables, et comme vous pouvez vous en douter Jean Castex et Emmanuel Macron n’écartent à ce jour aucune hypothèse, bien qu’à cette date rien n’ait encore été décidé par le chef de l’état ni par les différents ministres !

Les vacances scolaires de la zone A pourraient être prolongées, mais jusqu’à quand et pour quelles conséquences dans les autres zones ?

C’est encore une nouvelle hypothèse que l’on a pu avoir l’occasion de lire ici et là sur les réseaux sociaux mais également dans les médias. En effet, il semblerait que le gouvernement de Jean Castex soit prêt à tout pour pouvoir faire en sorte que la crise sanitaire du coronavirus ne soit pas aussi catastrophique que l’an dernier.

EN DIRECT | Lutte contre la #COVID19 et stratégie vaccinale : conférence de presse du Premier ministre @JeanCastex. https://t.co/0SA0eBzB11 — Gouvernement (@gouvernementFR) February 4, 2021

Mais malheureusement, comme vous avez pu le constater encore récemment, les nouvelles ne sont très clairement pas bonnes pour les millions de français qui ne savent plus comment s’y prendre cette année. Bien que certains d’entre eux ont décidé de soutenir l’économie française et de partir en vacances cette année, notamment dans les stations de skis, les autres ont décidé de tout annuler au dernier moment : ils ne veulent prendre aucun risque et préfèrent en effet se réserver pour plus tard.

Les professionnels du tourisme prêts à mettre la clé sous la porte si les vacances de la zone A sont modifiées !

Mais ce serait bien une catastrophe si le gouvernement décidait encore une nouvelle fois de prolonger les vacances scolaires pour la zone A, comme cela a d’ores et déjà été évoqué par le passé. Cela serait une très grosse tragédie, notamment pour les professionnels du tourisme.

En effet, il semblerait bien que les réservations soient alors complètement remises en cause pour les centaines de milliers de français qui avaient pourtant d’ores et déjà prévu de se rendre dans les stations de skis dans les semaines à venir.

A ce jour, ils ne savent pas en effet s’ils pourront bel et bien maintenir leurs vacances : le gouvernement d’Emmanuel Macron pourrait en effet décider à tout moment de prolonger ou au contraire d’annuler les vacances scolaires des zones B et C qui devraient avoir lieu d’ici quelques jours seulement.

Tester Alerter Protéger, c'est un moyen puissant de lutte contre le #COVID19.

En 🇫🇷, près de 4 tests sont pratiqués chaque seconde, gratuitement et rapidement, avec un résultat en – de 24h.

Tous les cas + et cas contacts sont appelés et accompagnés dans leur période d'isolement. pic.twitter.com/KGj71PMhNy — Olivier Véran (@olivierveran) February 4, 2021

Devant cette vive inquiétude qui n’est très clairement pas rassurante, les réseaux sociaux se sont enflammés ce week-end et on ne peut que constater un énervement assez important de la part des français qui ne supportent plus la situation !