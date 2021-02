Vacances scolaires en février pour la zone C : des annulations au dernier moment à cause des bouchons !

C’est un nouveau cauchemar pour les millions de français qui sont en vacances depuis tout juste quelques heures ! Alors que certains se faisaient une grande joie de pouvoir quitter Paris ou Toulouse il y a tout juste quelques heures, les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes : les bouchons sont de nouveau de retour, et on craint le pire pour les automobilistes qui pourraient très mal supporter la situation dans laquelle ils se trouvent.

En effet, on a d’ores et déjà pu constater plusieurs mésaventures de certains conducteurs sur le route, comme on a pu le voir d’ailleurs sur les chaînes d’informations qui se sont fait le relai de la situation et qui ont pu montrer des automobilistes très remontés depuis quelques heures déjà !

❤️ Une journée magnifique ! 🌞

Belle vacances à tous 😘👍 pic.twitter.com/WY7pLdQGb5 — les saisies (@lessaisies) February 8, 2021

Alors que certaines familles de la zone C se faisaient une grande joie de pouvoir prendre un peu de repos, notamment dans des stations de ski, la situation est complètement catastrophique et même incontrôlable pour tous ces français qui ne vont pas pouvoir passer des vacances comme ils l’avaient prévu pourtant au départ. Certains avaient leurs réservations depuis déjà plusieurs mois et se retrouvent dans la contrainte la plus extrême…

Les français sont contraints de respecter le couvre-feu, “aucune tolérance” pendant les vacances scolaires de la zone C…

Alors que la France vit actuellement dans le couvre-feu et interdit donc à tout le monde de circuler entre 18 heures le soir et ce jusqu’à 6 heures du matin le lendemain matin, même en étant parti très tôt ce matin, certains français se voient d’ores et déjà en retard sur leur planning et vont devoir faire machine arrière à moins qu’ils ne trouvent une autre solution.

En effet, le gouvernement a pris la parole ses dernières heures et a très clairement annoncé qu’il n’y aurait aucune tolérance concernant le couvre-feu durant les congés du mois de février. Si certains français sont prêts à tout pour arriver sur les lieux de leurs vacances et même à devoir payer des amendes très onéreuses, d’autres ont pu prendre le temps de gérer la situation et ont prévu de s’organiser d’une façon assez particulière et originale, c’est le moins que l’on puisse dire…

Pensez-y pour les vacances ! Les magnifiques jardins de Marqueyssac sont ouverts. pic.twitter.com/TFCxmVOZUk — de LAGASNERIE Jocelyn (@hdlfrance) February 11, 2021

Vacances scolaires de la zone C : quelles alternatives pour les français qui n’arriveront pas à temps ?

Pour ceux qui doivent faire des trajets particulièrement longs dans les jours à venir, il existe en effet des solutions qui vont vous permettre de pouvoir arriver à temps et ne pas subir le risque d’avoir une amende à cause du couvre-feu !

En effet, certains français ont décidé d’aller rendre visite à des amis ou à des proches qui sont sur le trajet de leurs vacances : une occasion en or pour pouvoir enfin se retrouver avant de partir en vacances, bien que les gestes barrières doivent impérativement rester en vigueur dans ces cas de figure.

Le beau temps est revenu en #ossau #pyrenees et il y a du monde en vacances ❄️❄️cirque d’andouille très bien enneigé pic.twitter.com/2qR7pX4GGl — Corinne Crabé-Permal (@corinne_crabe) February 11, 2021

D’autres français ont quant à eux eu une autre idée et pas des moindres : ils ont en effet choisi de s’arrêter en route dans un hôtel pour se reposer, afin d’être sûr et certain de ne pas subir les bouchons que l’on a pu avoir déjà l’occasion de voir depuis plusieurs heures sur les routes. Voilà qui devrait pouvoir donner des idées à certains !