Vacances scolaires de février 2021 : neige et soleil dans les Vosges, les touristes sont heureux !

Depuis quelques semaines, les Vosges sont aux premières loges puisque la neige est clairement au rendez-vous. Après un premier épisode qui a pris des allures de tempête, près de 30 cm de neige étaient identifiés dans les plaines alsaciennes. En ce mois de février, un second épisode moins soutenu a eu lieu, mais les sommes ont pu se parer de quelques centimètres supplémentaires pour le plus grand bonheur des touristes qui sont nombreux à profiter de la neige, mais également du soleil.

Des vacances scolaires et un grand sourire !

Il suffit de regarder le reportage de TF1 proposé à 13 heures le 12 février pour comprendre que les Vosges sont largement sollicitées par les touristes. En effet, si les Alpes sont généralement bien loties par rapport à l’enneigement, ce massif montagneux peut se vanter cette année de faire « carton plein ». De ce fait, les pistes sont prises d’assaut et c’était déjà le cas il y a quelques semaines. Même si les remontées mécaniques sont fermées, les pistes sont libres et la luge a pris les commandes.

Les accès sont assez difficiles puisque les voitures sont nombreuses, il faut noter que le soleil a clairement attiré les Alsaciens et les touristes .

. Le reportage montre une touriste en provenance de Paris qui a décidé de changer ses plans à la dernière minute afin de profiter de la neige et du soleil des Vosges.

A la Bresse, il y a donc une bonne nouvelle puisque toutes les locations sont pratiquement réservées.

Si les professionnels du tourisme pensaient que la saison serait totalement ratée, l’absence du confinement et la suppression de l’incertitude ont peut-être été bénéfiques pour ce secteur. Cela montre que les remontées mécaniques ne sont pas forcément indispensables pour se rendre sur les pistes afin de profiter des joies de la neige. Comme le prouve le reportage, il suffit d’une bouée pour faire de la luge et pour dévoiler un grand sourire qui illumine le visage.

Sur TF1, vous pouvez aussi découvrir une famille de Dijon qui a décidé de se rendre à Bresse dans les Vosges afin de louer un joli chalet avec tout le confort pour passer des vacances scolaires dignes de ce nom. Leur séjour sera toutefois plus court à savoir trois jours au lieu d’une semaine.

Les Vosges s’offrent un joli manteau enneigé

Si vous logez en Alsace que ce soit à Colmar, à Mulhouse ou dans les alentours de Strasbourg, vous serez rapidement sur les pistes de ski. En effet, les montagnes sont assez proches surtout si vous vous trouvez au niveau de Colmar. Une petite après-midi à la neige vous permettra de respirer le bon air, de programmer une sortie en trottinette sur les routes enneigées ou encore de promener les enfants pour découvrir des paysages incroyables.

❄ La neige et le froid envahissent la moitié nord de la France : les Vosges en vigilance orange, Moselle et Meurthe-et-Moselle en jaune

▶ https://t.co/R7WvU4Qkl8 pic.twitter.com/aGIILQBqeB — Le Républicain Lorrain (@lerepu) February 10, 2021

Pour les logements, certains ont été contraints de s’adapter puisque les restaurants sont fermés. Le service directement dans la chambre est donc le seul possible pour les hôtels, les touristes peuvent donc profiter des avantages de ces établissements tout en respectant les règles sanitaires qui sont appliquées depuis quelques mois déjà.

Les Français ont eu massivement peur d’un reconfinement, mais l’incertitude a pu être balayée grâce à Olivier Véran. Le ministre de la Santé n’a pas hésité à préciser qu’il espérait gagner du temps et peut-être que la France ne vivra jamais un troisième confinement. Il faut donc croiser les doigts et si vous cherchez une zone pour vos vacances scolaires, nous vous conseillons grandement les Vosges, le lieu est exceptionnel grâce au soleil et à la neige.