Vacances scolaires : le calendrier de la zone C modifié dans les prochains jours ? La rumeur ne s’arrête plus !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que s’il y a bien une année qui sera bien différente des autres concernant les français et leurs vacances, c’est bien l’année 2021. En effet, nous n’aurions pas pu penser que la crise sanitaire du coronavirus allait continuer encore longtemps lorsqu’au début de l’année 2020 les premières grandes contaminations ont commencé.

En effet, on a pu voir à l’époque que les hôpitaux commencent d’ores et déjà à se remplir d’une façon assez massive, et comme personne ne pouvait s’en douter à l’époque la situation n’a fait que s’empirer jusqu’à arriver à un point de non retour que les français ont dû vivre avec beaucoup de difficultés, ce qui a été très dur à vivre pour bon nombre d’entre eux.

Mais si les français ont pu faire beaucoup de concessions l’an dernier, il semblerait que certains ne veulent plus continuer de la sorte.

Depuis quelques heures désormais, on constate en effet que les écoliers sont en vacances pour la zone C, et c’est donc à cet effet que les français sont partis en vacances dans des régions enneigées, avec notamment les stations de ski qui sont prises d’assaut par les français chaque année.

Vacances scolaires de la zone C : les français partent au ski dans des conditions qui sont très compliquées

Alors que les vacances viennent tout juste de commencer, personne ne s’attendait à ce que le froid soit aussi présent sur la route et notamment dans les régions enneigées.

Il est vrai que cela fait plusieurs jours que des épisodes de neige sont présents et on peut dire que les routes sont depuis bien difficiles à pratiquer pour les français qui ont quand même décidé malgré tout de prendre la route.

Si certains se sont équipés comme il se doit et ont pris leurs responsabilités très au sérieux, d’autres ont plutôt décidé de partir de chez eux sans aucune protection en particulier et on a déjà pu voir des accidents de la route qui sont parfois même assez impressionnants comme dans les images que l’on a pu voir. Pour les français, arriver à l’heure en vacances est un vrai parcours du combattant qui n’est pas prêt de se terminer !

Les français en vacances arrêtés sur la route en dehors des heures de circulation : la police ne fait pas de cadeau

Si certaines familles pensent pouvoir trouver un peu de répit lors de ces vacances avec une tolérance des autorités françaises concernant les horaires du couvre-feu, il n’en est rien et on peut dire que certains ont d’ores et déjà regretté d’être partis pendant cette période de crise sanitaire qui n’en finit pas.

En effet, sur la route depuis quelques heures maintenant, on peut constater que les bouchons ne font que s’accumuler, et entre le froid et le coronavirus les conditions ne sont pas du tout optimales.

Pour les moins chanceux qui n’avaient pas anticipé de mettre autant de temps pour arriver à destination, c’est également un vrai cauchemar car ils ne vont pas pouvoir s’arrêter tranquillement sur des aires d’autoroute afin de pouvoir se reposer dans un restaurant : tout est encore fermé à l’heure actuelle et le gouvernement n’a encore rien annoncé à ce sujet.