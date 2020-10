Vacances scolaires : le calendrier enfin dévoilé ! Quand pourrez-vous partir à la Toussaint ?

Nul ne peut se prononcer, on ne peut que, tout au plus, échafauder des estimations pour le moins hasardeuses tant la situation épidémique est incontrôlable. Alors que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’éducation nationale, assure que l’éventualité d’un nouveau confinement a été étudiée et que les enseignements ont été tirés de cette période inédite. La seule mesure concrète que nous ayons aujourd’hui, concernant la rentrée scolaire est calendrier de l’année scolaire 2020-2021.

Tout d’abord, les enfant reprendront le chemin de l’école le mardi 1 er septembre 2020. Une rentrée scolaire, à l’image de l’année scolaire 2019-2020, un peu particulière. En effet, pour nombre d’enfants et d’adolescents, il s’agira là du premier contact avec leurs camarades et les équipes enseignantes depuis le mois de mars, soit une éviction scolaire de plus de six mois. Une période suffisamment longue pour chacun ait plaisir à reprendre le chemin de l’école.

La rentrée scolaire de Septembre va durer jusqu’au 17 octobre début des vacances, pour faire un peu semblant après on va être reconfiné. Retenez bien ce tweet ! — 𝟣𝟢𝟫𝟧. (@Itsdoodly_) July 28, 2020

Toujours trois zones et deux périodes de vacances communes

Bien que la France reste divisée en trois zones, seules, comme par les années passées, les vacances de Toussaint et les vacances scolaires de Noël restent communes à ces trois zones de découpage. Pour les congés d’automne, les vacances débuteront le vendredi 16 octobre ou le samedi 17 octobre après la classe pour une rentrée prévue le lundi 2 novembre. En ce qui concerne Noël, les vacances débuteront le vendredi 18 décembre ou le samedi 19 décembre après la classe pour un retour sur les bancs de l’école général le lundi 4 janvier 2021.

Les trois zones de vacances sont :

La zone A comprend les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.

La zone B concerne les académies d’Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg.

Et enfin la zone C est celle des académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.

Les vacances de février s’échelonneront en 2021 du 6 février au 1er mars. Ce sont les élèves de la zone A qui partiront les premiers en vacances entre le vendredi 5 février ou le samedi 6 février après la classe et le lundi 22 février au matin. Suivront les élèves de la zone C qui seront en congés du vendredi 12 février ou du samedi 13 février après la classe au lundi 1er mars au matin. Quant à la zone B, elle sera en vacances entre le vendredi 19 ou le samedi 20 février après la classe au lundi 8 mars au matin.

La rentrée scolaire va être dur , je la redoute déjà . — Sleecky’s (@7i7rais) July 22, 2020

Pour ce qui est des vacances de printemps, elles s’étaleront du vendredi 9 avril ou du samedi 10 avril au lundi 10 mai 2021. Les premiers à profiter de ces congés seront les écoliers de la zone A qui seront en vacances du 10 au 26 avril. Les enfants de la zone C les rejoindront entre le 16 ou le 17 avril après la classe et le 3 mai 2021 tandis que leurs camarades de la zone B seront en vacances du le vendredi 23 ou le samedi 24 avril au lundi 10 mai 2021.

A noter que la dernière période entre les vacances dites de Pâques ou printemps, et la fin de l’année scolaire risque d’être très longue notamment pour les enfants de la zone A qui n’auront pas de répit entre le 26 avril et le 6 juillet, soit dix semaines de travail alors que les autres périodes de vacances sont fixées après, en moyenne cinq à semaines de périodes travaillées.

Les cours s’arrêteront le mardi 6 juillet 2021 pour des grandes vacances bien méritées.