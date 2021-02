Vacances scolaires 2021 : le calendrier officiel des prochains congés en fonction des zones A, B et C

Si la zone A a pu retrouver les bancs de l’école, il faut savoir que les zones B et C sont toujours en congé. Les vacances de février 2021 se termineront le 8 mars prochain et nous savons que des mesures strictes pour l’ensemble de la France ne devraient pas être proposées. Certes, le confinement pour le week-end a été pris pour les Alpes-Maritimes, ce qui aura aussi une répercussion sur le quotidien des vacanciers.

Les vacances de Pâques pour les zones A, B et C en 2021

Si la zone A a déjà retrouvé les sièges de l’école, la zone C est en congé jusqu’au 1er mars et ce sera ensuite la zone B qui retrouvera le chemin de l’enseignement le 8 mars prochain. Il faut alors se focaliser sur les vacances de Pâques et nous avons bien sûr le calendrier officiel que vous pouvez notamment retrouver sur le site officiel du ministère de l’Éducation et du gouvernement.

La zone A sera en congé le 10 avril prochain jusqu’au lundi 26 avril 2021 pour les vacances scolaires de Pâques en 2021 .

. La zone C finira les cours le samedi 17 avril et la reprise de l’école est programmée pour le 3.

Comme c’est le cas pour les vacances scolaires 2021, la zone B sera la dernière à partir en congé le 24 avril avec une reprise des cours le 10 mai.

Pour rappel, il est important de connaître les académies pour les zones, cela permet de se repérer plus facilement par rapport aux vacances scolaires 2021. La zone A concerne Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon ou encore Bordeaux, Dijon, Poitiers, et même Grenoble. Du côté de la zone B, vous avez Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille ou encore Nancy/Metz ainsi que Nantes, Orléans Tour, Rennes, Strasbourg et Reims. Pour la zone C, il y a les autres académies avec Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse.

Les ponts pour l’Ascension en 2021

Ce ne sont pas forcément des vacances scolaires en 2021, mais vous aurez tout de même quelques congés que vous pourrez partager avec les enfants. Il est important de noter que les jours fériés tombent souvent au cours d’un week-end, il y aura donc peu d’opportunités pour se reposer et mettre de côté l’école l’espace de quelques jours.

Pour la zone A, vous aurez une fin des cours le 1 2 mai avec une reprise le 17 mai .

. Pour les zones B et C, la période reste la même puisque les congés sont basés sur une fête à savoir l’ascension.

Les dernières vacances scolaires de 2021 seront proposées le 6 juillet, les enfants, les collégiens et les lycéens pourront alors profiter de l’été.

Ce sont les dates officielles proposées par le gouvernement au début de l’année scolaire, 2020/2021. Si la situation dégénère avec un confinement plus conséquent notamment pour les Alpes-Maritimes, un changement pourrait être évoqué, mais ce n’est absolument pas une information qui circule du côté du gouvernement, c’est une spéculation qu’il faut prendre avec des pincettes.

En ce qui concerne la rentrée scolaire pour 2021, elle sera organisée le 2 septembre prochain pour les trois zones. En ce qui concerne les vacances de la Toussaint, il faudra attendre le 23 octobre pour la zone A, B et C avec une reprise le 8 novembre. Pour les vacances de Noël, elles seront proposées le 18 décembre 2021 avec une reprise le 3 janvier 2022.

Pour rappel, dans quelques semaines, la France fêtera malheureusement le premier anniversaire du confinement de mars dernier. Les habitants espèrent que cette situation ne sera pas de retour en 2021. Pour l’instant, les statistiques ne seraient pas catastrophiques pour la France en général. Le contexte est plus difficile dans les Alpes-Maritimes et en Moselle.