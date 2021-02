Vacances scolaires : le retour des “vacances apprenantes” en préparation par le gouvernement français ?

C’est une nouvelle qui pourrait faire l’effet d’une véritable bombe si elle se confirme bel et bien dans les prochaines heures. En effet, bien qu’aucune information n’ait été encore donnée à ce jour, toutes les hypothèses sont encore sur la table pour le gouvernement français qui pourrait très bien décider à un moment donné de remettre à l’ordre du jour un concept qui avait été évoqué il y a de cela plusieurs mois.

En effet, tout le monde se souvient de cette annonce qui n’avait clairement pas été très appréciée par les parents et les enfants lors du premier confinement, où on avait pu démocratiser le concept de “vacances apprenantes” pour les enfants, alors que la majorité des français ne savait pas encore exactement à l’époque à quoi cela pouvait bien correspondre.

Il se trouve que le niveau des élèves français est assez catastrophique dans certaines régions du pays, et on imagine que l’éducation nationale veut faire tout ce qu’il est possible de faire pour pouvoir réhausser le niveau. Si certains professeurs parlent d’ores et déjà de “générations sacrifiées” à cause de la crise sanitaire du coronavirus, il se pourrait bien que le chef de l’état et ses ministres prennent des décisions radicales pour pouvoir remédier à cela et améliorer le niveau des étudiants en France.

Vacances apprenantes : les annonces sont-elles en préparation actuellement par le gouvernement ?

Bien que pour le moment le projet de vacances apprenantes généralisé pour la France entière n’ait pas été clairement exprimé par le gouvernement français, il se pourrait qu’une prise de parole lors de la conférence de presse sur la situation de la crise sanitaire donne des règles qui pourraient bien changer la donne.

Il se trouve en effet que depuis maintenant plusieurs semaines le gouvernement a pu faire de nombreuses annonces, et certaines prises de parole ont par ailleurs été décidées à la dernière minute, comme cela a été le cas notamment pour Emmanuel Macron, le chef de l’état qui s’est rendu au journal de 20 heures pour une interview exclusive que personne n’attendait !

Même au plus haut sommet de l’état français, les ministres ne semblaient pas avoir été tenus au courant de cette prise de parole en direct devant des millions de français : mais doit-on s’attendre à un nouvel entretien pour faire des annonces ?

Vacances apprenantes : quelles seraient les conséquences pour les millions de français qui sont en vacances actuellement ?

Si le gouvernement décide bel et bien de mettre en place des vacances apprenantes pour tous les français, on imagine que les conséquences pourraient alors être dramatiques pour les millions de familles qui avaient d’ores et déjà décidé de partir loin de chez elles afin de profiter des vacances d’hiver.

Il faut dire que l’économie française est au plus mal depuis maintenant plusieurs mois, et que certains professionnels du tourisme estiment qu’ils n’arrivent pas malheureusement à tenir la charge plusieurs semaines de plus.

En effet, si les français qui sont partis en vacances depuis le début de la semaine décident d’écourter leurs vacances, comme on a d’ores et déjà pu le voir ailleurs, cela pourrait être une vraie catastrophe pour toute l’économie française qui est au plus mal actuellement.

La citoyenneté, c’est aussi dans le cyberespace!

Bien que les décisions du gouvernement ne soient pas encore définitives, il se pourrait bien que le chef de l’état ou un ministre fasse une déclaration à la presse dans les prochains jours ou les prochaines heures au sujet des vacances…