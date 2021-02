Vacances scolaires 2021 : les dernières modifications du calendrier ont été annoncées ! Découvrez les !

C’est désormais officiel, voici les prochaines vacances auxquelles il faut vous attendre dans les prochaines semaines, et pour les prochains mois ! Certains vont être très surpris, notamment si vous vous attendiez à des changements assez importants…

Les français sont de plus en plus inquiets quant aux prochaines dates des vacances scolaires. En effet, partout dans les médias on parle de nouvelles dates ou bien de prolongation des vacances scolaires, et il est parfois difficile pour les parents de démêler le vrai du faux sans se faire avoir.

🇫🇷 FLASH – Vers une modification du calendrier des prochaines vacances scolaires ? Le gouvernement envisagerait deux options pour freiner la pandémie de la #COVID19 : – Prolonger les vacances scolaires

– Regrouper les vacances des 3 zones (BFMTV) #COVIDー19 #COVID19france pic.twitter.com/tMKZda5KJE — Mediavenir (@Mediavenir) January 25, 2021

Vacances scolaires 2021 : quand seront les prochaines vacances à venir pour les enfants ?

Heureusement, nous avons réuni rien que pour vous toutes les dates des prochaines vacances à notre connaissance. Bien évidemment, nous ne pourrions que vous recommander de bien vous informer plus tard si vous seriez amenés à lire cet article dans les jours à venir.

Comme vous le savez, les décisions du gouvernement ne sont à cette date pas encore définitives et tout est possible dans le contexte sanitaire catastrophique que nous connaissons actuellement. Si vous cherchez donc les dates des prochaines vacances scolaires à venir, voici les dates principales à retenir.

Pour le mois de février, les vacances scolaires devraient donc avoir lieu entre le 6 février et ce jusqu’au 8 mars prochain, selon votre zone. Concernant les vacances de Pâques, celles-ci devraient se dérouler entre le 10 avril prochain et le 10 mai en fonction de votre zone également.

Les vacances des enfants pour la zone A

Si vous vous posez la question de vos prochaines vacances zone par zone, et bien lisez les lignes qui suivent qui devraient vous intéresser. Les vacances de février auront donc lieu entre le samedi 6 février pour une reprise le 22 février au matin. Concernant les dates de Pâques, le gouvernement a évoqué les dates du 10 avril 2021 jusqu’au 26 avril. Enfin, le pont de l’ascension devrait se faire entre le 12 mai et le 17 mai, avant que les cours ne se terminent définitivement le 6 juillet prochain.

Les vacances des enfants pour la zone B

Pour la zone B, les dates sont assez différentes de la zone A, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, les vacances de février auront lieu quant à elle du 20 février au 8 mars, et pour les vacances de Pâques, les dates retenues sont du 24 avril au 10 mai prochain. Enfin, le pont de l’ascension est commun avec la zone A et se posera donc entre le 12 mai et le 17 mai prochain, tout comme la fin des cours pour les vacances d’été le 6 juillet prochain.

Les vacances des enfants pour la zone C

Si vous habitez dans la zone C, et bien il va encore falloir vous adapter à de nouvelles dates, car elles sont différentes des deux autres zones en partie ! En effet, les vacances de février auront quant à elles lieu entre le 13 février et le lundi 1er mars, et pour les vacances de pâques il faudra compter entre le 17 avril et le lundi 3 mai pour une reprise des cours.

Pour terminer, le pont de l’ascension est commun aux zones A et B, et la zone C sera donc en vacances du mercredi 12 mai jusqu’au 17 mai, avant de partir en vacances d’été pour le 6 juillet prochain.