Vacances scolaires : les français ne savent pas comment occuper leurs enfants, voici quelques solutions !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que tout le monde se souviendra de cette période assez difficile dans laquelle nous vivons aujourd’hui, et si les vacances du mois de février 2021 seront mémorables, malheureusement cela ne sera pas du tout pour les bonnes raisons ! En effet, les français ont été assez nombreux pour le mois de février à décider d’annuler purement et simplement leurs vacances même s’ils avaient besoin de partir en congés pour se changer les idées.

Il se trouve que certains d’entre eux ont pourtant bel et bien décidé de se changer les idées en posant quelques jours de congés : cela leur permet de partir très loin de chez eux dans certains cas, même si nous ne sommes toujours pas à l’abri d’annonces très restrictives de la part du gouvernement français.

Le couvre-feu de 18 heures qui est encore en vigueur actuellement est également très difficile à appréhender pour les millions de français qui doivent tant bien que mal composer avec des conditions très compliquées. Ce n’est pas étonnant si les français ont donc choisi de rester chez eux pendant les vacances de février, mais néanmoins ils se doivent d’occuper leurs enfants en vacances qui sont en demandes d’activités !

Si vos enfants s’ennuient pendant les vacances scolaires, voici quelques idées à essayer…

Alors que les enfants attendaient ce grand moment des vacances avec impatience, les parents sont complètement désespérés quant à eux et complètement démunis face aux demandes des plus jeunes qui veulent à tout prix profiter à fond de ces moments. Pour cela, voici quelques idées à mettre en place pour pouvoir occuper les plus jeunes.

Une chasse aux trésors pour pouvoir s’occuper

Si les plus grands n’apprécient pas forcément cette idée, les plus jeunes vont être ravis de pouvoir participer à une vraie chasse aux trésors ! En effet, certaines municipalités ont fait tout le nécessaire pour organiser des événements en plein air afin de convenir à tout le monde !

#EDD

Sensibilisation pour les élèves de moyenne section de l'école maternelle Jeanne Deroin @montpellier_ #Hérault : découverte du vivant / non vivant, traces animaux, land art, pigments naturels, chasse aux trésors des plantes🌿 aromatiques… pic.twitter.com/pxY61VDlMV — DSDEN 34 (@34Dsden) February 9, 2021

Des tours de magie en mode numérique

Pour les plus jeunes qui aiment la magie, on peut aujourd’hui trouver des sites internet qui proposent des tours de magie à réaliser en ligne pour pouvoir occuper les enfants. Il est même possible de télécharger une application dans certains cas de figure comme le propose par exemple Abracodabra qui fait un très gros carton actuellement pour les enfants de 4 à 15 ans.

Pour la #SemaineDesMaths on apprend à faire des tours de magie ! Attention, il va falloir les refaire ce week-end à papa maman ! Alors concentration ! pic.twitter.com/e9vZ1Jh1Jw — Sabrina Porte (@porte_sabrina) March 10, 2020

Des visites à la ferme gratuites et ouvertes à tous

Si vous habitez à la campagne, vous aurez peut être l’occasion de pouvoir vous rendre dans des fermes pédagogiques afin d’occuper vos jeunes enfants lors d’une matinée ou bien d’une après-midi : c’est l’occasion ou jamais pour vous de profiter des animaux de la ferme et de vous acheter également des produits locaux qui sont généralement vendus sur place !

Une application pour observer les étoiles… et même en hiver

Pour les enfants qui refusent de se coucher, et bien il y a également une application très intéressante qui permet aux plus jeunes enfants de découvrir le ciel étoilé en cas de mauvais temps. En effet, l’application Stellarium qui est disponible sur les téléphones sous Android et iOS a d’ores et déjà séduit des milliers de jeunes français qui aiment regader les étoiles !