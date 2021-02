Vacances scolaires : une prolongation d’un mois pour tout le monde ? Ce serait une catastrophe pour les professeurs qui poussent un coup de gueule !

Ce n’est pas un hasard si les français n’arrêtent pas de se plaindre des nombreuses rumeurs concernant les vacances scolaires que l’on peut lire ici et là sur le web mais également dans la presse nationale.

Il faut dire que la situation n’a fait qu’empirer ces dernières semaines et encore aujourd’hui il est très difficile de savoir comment la crise sanitaire du coronavirus va évoluer et impacter les millions de français qui espéraient partir en vacances.

Mais ce qui est le plus étonnant, c’est que l’on peut voir que même si le gouvernement semble assez décidé pour ne rien changer à sa stratégie et même éventuellement ne pas confiner à nouveau le pays, les professionnels de la santé ne semblent pas tout à fait être du même avis.

On a en effet pu lire des témoignages assez insistants de la communauté médicale et scientifique qui sont assez inquiétants : mais cela sera-t-il suffisant pour faire changer d’avis le gouvernement français ?

Je souhaite que tous les soignants, mais aussi les pompiers et les aides à domicile soient protégés le plus vite possible contre le virus. C’est ce que nous permet depuis ce week-end le vaccin AstraZeneca. @franceinfo pic.twitter.com/h4JFg3TURu — Olivier Véran (@olivierveran) February 9, 2021

Vacances scolaires : ce syndicat de médecins veut fermer les écoles pendant un mois !

C’est il y a tout juste quelques heures que l’on a pu lire une annonce assez choquante et même plutôt inquiétante pour des millions de français qui sont de plus en plus inquiets concernant la terrible crise sanitaire que l’on peut voir évoluer de jour en jour.

En effet, on a pu entendre un syndicat de médecins pousser un très gros coup de gueule suite à la décision du gouvernement français de ne pas confiner la population. Comme on a donc pu le lire en exclusivité, le syndicat majoritaire des médecins scolaires et universitaires s’est donc permis de faire une déclaration choquante concernant les vacances scolaires qui ont pourtant commencé il y a tout juste quelques jours pour des millions de jeunes français.

Dans une prise de parole qui n’a pas laissé indifférent les français, on a donc pu découvrir que ce syndicat a ordonné la prolongation des vacances pour un mois entier pour la zone A mais également pour les zones B et C qui ne sont pas encore en congés quant à elles. Il faut dire que pour eux, les vacances scolaires pourraient être une très grosse catastrophe pour les français !

Vacances de février : un vrai cauchemar pour les français qui annulent leurs vacances !

C’est une nouvelle qui ne va très certainement pas ravir les professionnels de la restauration et du tourisme : alors que l’on pourrait très bien penser ceux-ci allaient pouvoir enfin remonter la pente dans cette période très difficile, il n’en est rien et malheureusement on peut dire que la tragédie ne fait que continuer.

Comme on a pu le voir dans les différents témoignages que l’on a pu lire ici et là sur les réseaux sociaux mais également dans les médias français, il se trouve que certains restaurants et professionnels dans les stations de ski ont pris une décision assez radicale que personne ne s’attendait à lire : ils vont tout simplement mettre la clé sous la porte.

Même avec les aides du gouvernement français que le chef de l’état avait pourtant annoncé dès le début de la crise sanitaire du coronavirus, cela n’est malheureusement pas assez suffisant pour certaines entreprises qui ont des difficultés pour arriver à payer tous les frais indispensables pour le maintien de leur établissement.