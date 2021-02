Vacances scolaires prolongées en urgence : de nouveaux appels du pied des médecins !

C’est une vraie catastrophe qui n’en finit pas depuis maintenant plusieurs jours et qui ne fait qu’agacer de plus en plus de français qui ne comprennent absolument pas la situation. En effet, le moins que l’on puisse dire, c’est que les vacances scolaires des français ne se passent pas du tout comme prévu et on peut être en droit de penser que les choses ne vont clairement pas s’arranger dans les jours à venir.

S’il y a quelques semaines, le gouvernement français avait pu laisser penser qu’un troisième confinement était bel et bien dans les tuyaux, on a pu lire dans les dernières déclarations que cela ne serait peut être plus prévu à l’ordre du jour et cela serait une vraie catastrophe si jamais les ministres ou le chef de l’état décident au dernier moment de changer leurs plans.

🔴EN DIRECT | Point de situation sur la lutte contre la #COVID19 par @olivierveran https://t.co/OoRzZ9dgS0 — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) February 11, 2021

Vacances scolaires de février : cette alerte des médecins ne fait pas plaisir au gouvernement !

Alors que les médecins ont demandé à ce que le gouvernement prolonge les vacances scolaires, il semblerait qu’à cette date rien ne soit encore à l’ordre du jour concernant une éventuelle prolongation des vacances.

Depuis maintenant plusieurs semaines déjà, c’est un véritable bras de fer auquel on peut assister entre le gouvernement et les médecins qui ne cessent de demander aux hommes politiques de prendre leurs responsabilités pour pouvoir en terminer au plus vite avec la crise sanitaire du coronavirus.

Il semblerait en effet que les virus variants prennent de plus en plus d’ampleur dans le monde, et notamment en France. Comme on a pu le voir par ailleurs dans les médias français il y a de cela plusieurs mois déjà, il n’est pas impossible que d’ici quelques semaines nous nous retrouvions dans la même situation que nous avons toutes et tous connus il y a de cela près d’un an déjà.

Mais alors que les contaminations en milieu scolaire continuent de prendre du terrain, on ne sait pas encore à cette date si les professeurs de l’éducation nationale ne vont pas eux aussi quant à eux décidé de pousser un gros coup de gueule pour qu’une décision définitive et ferme soit prise concernant un éventuel troisième confinement ou une prolongation des vacances scolaires.

Les français sont très inquiets : les vacances sont une vraie catastrophe pour le tourisme dans le pays…

Si les médecins demandent au gouvernement de prolonger les vacances, cela pourrait être bénéfique au tourisme français, car en effet il se trouve que bon nombre de français aient actuellement décidé de ne pas partir en vacances pour le moment. Toutefois, on imagine que la situation pourrait bel et bien être complètement différente si les vacances scolaires de la zone A sont prolongées.

Alors qu’à cette date les élèves des zones B et C devraient quant à eux bientôt être également en vacances dans les jours et les semaines à venir, on imagine que les médecins et tous les autres professionnels de santé devraient alors suivre de très près l’évolution de la crise sanitaire.

#Vaccination | Quel vaccin contre la #COVID19 pour quel public ? Quelles sont les conditions ?

Les réponses ⤵ pic.twitter.com/rC113lAuJS — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) February 11, 2021

En effet, bien que le virus gagne de nouveau du terrain dans certaines régions en France, ce n’est pas le cas dans toutes les régions, et à ce sujet il n’est pas exclu par ailleurs que dans les semaines à venir des restrictions de déplacements soient mises en place.