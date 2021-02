Vacances scolaires prolongées pour la vaccination : une idée qui pourrait bien voir le jour d’ici la fin de l’année !

C’est encore une fois un gros coup de massue pour les millions de français qui espéraient vivre une année 2021 beaucoup plus sereine que toi ce que l’on a pu voir en 2020 : une très grosse catastrophe pour des foyers qui ne s’attendaient pas à ce que la situation empire au bout d’un an.

Mais malheureusement, il faut bien avouer que la réalité est bel et bien là et qu’elle est très difficile à vivre pour des millions de personnes qui désormais n’ont qu’une seule envie : pouvoir en finir de façon définitive avec cette crise sanitaire du coronavirus qui prend de plus en plus d’ampleur dans toutes nos vies.

Il faut dire qu’à la même période de l’année l’an dernier, on ne se doutait pas que la France allait être sur le point de vivre un de ses pires moments de son histoire depuis plusieurs décennies et notamment lors des vacances scolaires.

Vacances scolaires : le gouvernement pourrait proposer de nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus !

Si certains français étaient sur le point de penser que la crise sanitaire du coronavirus était sur le point de s’arrêter en 2021, dans la réalité il n’en est rien et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il va falloir s’accrocher pendant encore très longtemps pour toutes celles et ceux qui veulent un avenir bien plus radieux que ce que nous connaissons aujourd’hui.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le gouvernement de Jean Castex est dans la tourmente et personne ne sait encore à ce jour quelles pourraient être les conséquences de certaines décisions prises bien trop rapidement. En effet, il se trouve que les ministres se retrouvent aujourd’hui dans la plus grande des difficultés : ils ne savent pas forcément comment interpréter toutes les demandes des scientifiques qui sont pourtant pour certains d’entre eux sans appel.

#COVID19 au #Portugal 🇵🇹 : les hôpitaux de #Lisbonne sont complètement saturés. Le pays est submergé par le variant anglais pic.twitter.com/w84Pj4GC5l — FRANCE 24 Français (@France24_fr) February 8, 2021

Mais il se pourrait que d’ici quelques jours, le gouvernement et plus précisément le chef de l’etat Emmanuel Macron soit obligé de prendre des décisions radicales pour pouvoir lutter contre cette pandémie qui n’en finit pas.

Depuis maintenant près d’un an, le gouvernement français fait tout ce qu’il peut faire pour lutter et faire en sorte que la crise ne dure pas plus longtemps. Bien que dans certains cas de figure on peut noter quelques victoires, dans la grande majorité des cas les français ne sont pas du tout enthousiastes !

Des vacances rallongées pour vacciner la population : qu’en pensent les foyers en France ?

Parmi toutes les nombreuses hypothèses qui ont été évoquées, et bien qu’à cette date aucune n’a été validée par le gouvernement français, il se pourrait très bien que les vacances scolaires soient rallongées pour pouvoir faciliter la vaccination de la population. Il est vrai qu’à ce jour, la France ne fait que cumuler du retard dans sa campagne de vaccination contre la COVID19.

Lors de ses voeux pour l’année 2021, le président de la république Emmanuel Macron avait par ailleurs été très clair à ce sujet : il avait annoncé très clairement qu’il voulait que toute la campagne soit accélérée avec un gros coup de boost, et qu’il ne tolérerait aucun retard de la part de ses ministres. On imagine que le mot a été entendu et que désormais tout est possible pour pouvoir faire en sorte que le maximum de français soit vacciné au plus vite !