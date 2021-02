Vacances scolaires qui se transforment en confinement pendant 1 mois ? Les Français ne sont pas prêts !

C’est encore une fois un gros boom dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus que nous nous attendons à vivre encore une fois actuellement. En effet, personne ne s’attendait à ce que la période soit encore assez catastrophique à ce point là, et comme on a pu le voir notamment dans les médias, les français sont très inquiets à ce sujet.

Dans la période difficile que nous traversons actuellement, tous les français doivent s’adapter et ont pourtant besoin de vacances même s’il n’est pas forcément possible pour chacun de pouvoir se reposer un peu.

Malheureusement, comme on le sait, les annonces du gouvernement risquent de ne pas plaire à toutes celles et ceux qui voudraient y voir plus clair et se reposer dans de bonnes conditions.

Le #coronavirus se transmet à travers les gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou la bouche lorsqu’une personne tousse ou éternue. Voilà pourquoi il est important de garder une distance de plus d'un mètre avec les autres personnes et de porter un masque. pic.twitter.com/UD3HptHygq — UNICEF en RDC (@UNICEFDRC) February 1, 2021

Vacances scolaires : et si le gouvernement décidait au dernier moment de prolonger les vacances de février ?

Alors que les vacances du mois de février sont tout juste sur le point de commencer à la fin de la semaine, les français sont très inquiets quant au fait de pouvoir bel et bien profiter de ces moments là. Comme on a pu le voir par le passé, le chef de l’État Emmanuel Macron et ses ministres n’hésitent pas à prendre des décisions radicales, et cela ne plaît d’ailleurs pas toujours aux français.

Pour des millions de français qui auraient bien besoin aujourd’hui de se rendre à la mer ou bien à la montagne, la situation est devenue intenable ! En effet, certains français ont d’ores et déjà choisi de prendre leur réservation pour ces vacances d’hiver.

#Coronavirus. Les chiffres en France au 2 fév. 2021. 3 224 798 cas confirmés

en 24h: +23 337 cas.

Tx de positivité des tests : 6,6%. Actuellement (variation / la veille)

28 029 patients hospitalisés (+155)

3 270 en réanimation (+52) 76 890 morts +45 293 personnes vaccinées. pic.twitter.com/24SKIiLGuj — Visactu (@visactu) February 2, 2021

Historiquement, ces dernières ont une utilité : elles permettent aux stations de ski de pouvoir accueillir des millions de personnes en un temps record.

Mais c’est également l’occasion de souffler un peu pour pouvoir récupérer du retour des vacances de Noël qui est parfois assez difficile à gérer pour les écoliers qui sont assez fatigués pendant cette période de l’année. Comme on pourrait s’en douter, la crise sanitaire du coronavirus s’est empiré pendant ces derniers jours, et comme on peut le voir le gouvernement est encore assez indécis sur les décisions à venir. En effet, le moins que l’on puisse dire, c’est que la panique est encore au rendez-vous au sommet de l’Etat…

La France, ses loin de Paris, ses oubliés des cités, ses étudiants dans quelques mètres carrés et tous ceux qui n'ont pas attendu le #coronavirus et les taux d'incidence pour être privés, ou se priver, de ce qui rend les vies jolies. Billet du jour dans le Dauphiné Libéré pic.twitter.com/Gpb7tGukln — Stéphane Echinard (@Steph_Echinard) February 1, 2021

Vacances scolaires : comment les français vont pouvoir s’adapter à la situation si les vacances sont prolongées ?

Dans le cas où le gouvernement déciderait de prolonger les vacances scolaires du mois de février, plusieurs pistes pourraient être possibles pour vous :

vous pouvez décider d’annuler vos vacances complètement

complètement vous pouvez sinon prolonger au contraire vos vacances pour une semaine de plus (ou plusieurs selon les annonces)

pour une semaine de plus (ou plusieurs selon les annonces) vous pouvez également changer de destination pour aller plus loin dans une destination lointaine

Il est très difficile à cette date de savoir comment le gouvernement va vouloir avancer par la suite, mais aujourd’hui tous les français sont prêts à s’adapter à cette période importante. Du côté des professionnels du tourisme, l’inquiétude est également assez grande car ces derniers ont très peur de voir des annulations venir de la part de certains vacanciers qui pourraient choisir de changer d’avis au dernier moment.

De plus, avec un troisième confinement qui semblait inévitable il y a tout juste quelques jours, personne n’est en mesure de savoir aujourd’hui si celles-ci ne seront pas tout simplement annulées dans les prochaines heures !