Vacances scolaires : restaurants fermés définitivement, c’est une grosse catastrophe pour les professionnels du tourisme qui pourraient être forcés de fermer !

Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes pour les professionnels du tourisme, elles sont même pour ainsi dire catastrophiques ! On ne s’attendait pas à ce qu’un an après le début de la crise sanitaire du coronavirus, les restaurateurs et hôteliers soient dans d’aussi mauvaises postures lors des prochaines vacances.

Il faut dire que la crise de la COVID19 est malheureusement loin d’être terminée, et on ne compte plus d’ailleurs le nombre de personnes dans le domaine de la restauration qui n’hésitent plus à pousser de gros coups de gueule.

Cela a également été le cas pour certaines personnalités comme par exemple le chef cuisinier Philippe Etchebest qui n’a pas hésité à prendre la parole en plein direct à la télévision sur le sujet.

Coronavirus à Nice : Un restaurant sert illégalement 50 clients et prône la « désobéissance civile » https://t.co/7TmTxIZLMh via @20minutesNice pic.twitter.com/eLVNdAkkEQ — 20minutesnice (@20minutesnice) January 27, 2021

Vacances de février 2021 : les restaurants mettent la clé sous la porte pendant les congés de l’hiver !

C’est une énorme annonce qui arrive comme un coup de tonnerre dans le monde de la restauration. En effet, tous les restaurateurs ne peuvent malheureusement plus accueillir de clients depuis maintenant plusieurs mois déjà. Certains d’entre eux ont néanmoins pu réaliser un acte militant récemment, en décidant malgré tout d’ouvrir leur établissement contre l’avis du gouvernement.

A la clé, certains d’entre eux qui ont pris des mesures assez radicales en ouvrant leur établissement ont pris de gros risques ! En effet, ils peuvent se voir complètement abandonnés par le gouvernement qui pourrait choisir de ne plus verser d’aide financière. Et dans des cas bien plus pires, cela pourrait malheureusement provoquer des “clusters” avec des cas où la crise sanitaire ne ferait qu’empirer.

Coronavirus : certains bars et restaurants peuvent ouvrir leur porte en Italie https://t.co/QbGvGLY9qT pic.twitter.com/5EyJhvHs4g — lalibre.be (@lalibrebe) January 31, 2021

Pour le pays, c’est une horrible nouvelle quand on sait que la gastronomie du pays est très appréciée en dehors des frontières françaises. Complètement hors de contrôle, certains restaurateurs ont annoncé qu’ils voyaient la période de l’hiver comme la dernière chance pour eux : ils ne pourront pas tenir plus longtemps s’ils sont encore et toujours forcés de fermer leurs portes.

Bien que certains d’entre eux arrivent à vivre en faisant des livraisons à emporter ou à livrer, ce n’est clairement pas suffisant notamment pour les stations de ski qui n’arrivent pas à trouver leur compte.

Les vacances scolaires pourraient être prolongées mais sans pouvoir aller dans les restaurants !

Même si certains français ont d’ores et déjà décidé d’organiser des vacances notamment dans des stations de ski d’ici la fin de la semaine, dans d’autres cas certaines familles ont plutôt décidé de tout annuler au dernier moment. Certains restaurants, qui avaient pourtant prévu un gros pic d’affluence, risquent d’être très surpris quand ils ne vont pas voir les clients au rendez-vous !

En effet, cela représente des coûts assez importants pour tous les restaurateurs de France qui doivent s’adapter à la situation dans des conditions très précaires parfois. Certains d’entre eux n’arrivent même plus à se verser de salaire car ils sont contraints de devoir payer des loyers assez importants, même si dans bon nombre de cas les sommes seront reportées dans quelques mois.

Si certains restaurants font tout pour rester debout, dans les stations de ski d’autres ont d’ores et déjà pu décider de fermer leur établissement jusqu’à une durée indéterminée. En attendant que le gouvernement fasse des annonces concernant le troisième confinement, ces derniers essayent tant bien que mal de résister à la crise qui n’en finit pas en ce moment…