Vacances scolaires : voici les dates officielles pour Pâques et cet été ! Des décalages à prévoir ?

Si vous vous questionnez concernant les dates des vacances scolaires, il suffit de se rendre sur le site du Service Public puisque vous aurez les dates officielles notamment pour l’hiver. De nombreuses rumeurs ne cessent de circuler en France, mais, pour l’instant, aucun changement n’est envisagé pour l’instant même avec les chiffres que nous connaissons. Le 7 janvier dernier, le site Internet a partagé les dates pour les vacances scolaires d’hiver en fonction des zones. Cela vous permet de vous organiser si vous souhaitez prendre quelques congés.

Voici les zones et les dates pour les vacances scolaires

Nous avons trois zones sur le sol français et la première concerne Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. La zone A est en congé depuis le samedi 6 février et les élèves pourront retrouver leur école le lundi 22 février. Actuellement, de nombreuses spéculations circulent, mais le ministère a précisé que, pour l’instant, le changement des dates n’était pas d’actualité. Cette information a notamment été partagée par le Parisien.

Faut-il mettre en vacances tous les élèves dès le 13 février, sans attendre ? «Ce n’est pas d’actualité», répond le ministèrehttps://t.co/DGIFTWzOv6 — Le Parisien (@le_Parisien) February 10, 2021

La zone C regroupe Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles, elle sera en vacances le samedi 13 février comme cela était prévu en début d’année .

. Ils auront l’occasion de retrouver les écoles le 1er mars après deux semaines de vacances scolaires.

La zone B prend en compte Strasbourg, Rouen, Rennes, Reims, Orléans-Tours, Nice, Nantes, Nancy-Metz, Lille, Caen, Amiens et Aix-Marseille.

Cette zone sera en vacances en dernière position le samedi 20 février, ils pourront ensuite retourner à l’école le 8 mars.

Les enfants auront d’autres congés notamment pendant le mois de mai avec les ponts. La mauvaise nouvelle concerne les jours fériés, car ils seront souvent identifiés au cours du week-end, cela ne permettra pas d’avoir de longs séjours. Il y aura toutefois les vacances de printemps. Ces dernières seront proposées pour la zone A du 10 avril au 26 avril, pour la zone C du 17 avril au 3 mai et pour la zone B du 24 avril au 10 mai. Pour l’instant, les vacances scolaires d’hiver ne sont pas modifiées, il n’y aura donc pas de report des congés pour le printemps.

Bien sûr, il faudra bien suivre les révélations faites par le gouvernement pour savoir si les vacances scolaires sont impactées ou non par un confinement ou un report. Ce n’est toutefois pas d’actualité selon les propos du ministère relayés par le journal.

C'est ce que proposent certains médecins scolaires: que tous les élèves de France soient en vacances ce lundi. Deux zones de toutes façons le seront. Explications très éclairantes de @thomaspoupeau via @le_Parisien https://t.co/GPqzvWtlUX — Laurence(s) Société (@Societ_Parisien) February 10, 2021

D’autres vacances scolaires prévues pour les Français

Dans quelques semaines, le coronavirus pourrait ne pas être au rendez-vous si toutefois les choix du gouvernement portent leurs fruits. Les chiffres sont tout de même élevés, mais ils auraient tendance à baisser. Après le dernier conseil sanitaire du 10 février, Gabriel Attal a précisé qu’il existait une voie pour éviter le reconfinement. Olivier Véran a également révélé que la France pourrait ne jamais être reconfinée.

Les élèves auront ensuite des congés avec le Pont de l’Ascension du 13 mai au 17 mai. Cela permettra aux Français de profiter du soleil et d’envisager l’avenir avec sérénité. Une récente étude réalisée par OpinionWay pour Seloger notamment montre que 9 Français sur 10 veulent partir en vacances en 2021. Ce sera ensuite l’heure des congés pour l’été qui sont prévus pour le 6 juillet. Il est important de noter que, même pendant le premier confinement en mars dernier, les vacances n’avaient pas été chamboulées. Les Français ont toutefois une seule envie, celle de sortir enfin de cette crise sanitaire.

Il suffit de suivre les réseaux sociaux comme Twitter pour comprendre que les Français souhaitent vraiment en finir alors que de nombreux professionnels sont toujours à l’arrêt depuis le mois d’octobre, à l’époque, le deuxième confinement avait été validé.