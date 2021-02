Vacances scolaires toutes zones confondues : le ministère répond à toutes les rumeurs

Les parents avaient tendance à évoluer dans une situation assez floue puisque les rumeurs se multiplient sur les sites. Certains précisent que les zones C et B pourraient être en vacances en même temps, mais ce ne sera pas le cas comme peut le préciser le Parisien. Le journal a eu l’occasion de partager les propos du ministère et la réponse pourra sans doute soulager les Français. Ces derniers peuvent réserver leur location sans se préoccuper d’un changement de date puisque certains élèves seront en congé cette semaine et d’autres la semaine prochaine.

Quels sont les établissements les plus touchés ?

Depuis quelques jours, vous avez pu constater que de nouvelles mesures sont prises notamment lorsque des cas du variant sont identifiés. En effet, il est beaucoup plus contagieux que la version classique, il demande donc une grande précaution. S’il n’est pas maîtrisé, nous pouvons penser que la propagation pourrait être très complexe dans les prochains jours. C’est pour cette raison que la Direction générale de la Santé selon le journal a partagé une note urgente. Cette dernière évoque les règles de fermeture des différentes classes et d’isolement.

🇫🇷 ALERTE INFO – 25.387 cas et 296 décès à l'hôpital liés à la #COVID19 ont été enregistrés ces dernières 24h. 27.461 lits sont occupés à l'hôpital (-216 en 24h) dont 3.319 en réanimation (-23). (gouvernement) #COVID19france — Mediavenir (@Mediavenir) February 10, 2021

Pour l’instant, les chiffres pour savoir si, le variant, est beaucoup plus présent ne sont pas connus, mais des professionnels sont inquiets .

. Les écoles ont tendance à être plus nombreuses au fil des semaines par rapport aux fermetures.

en seconde position, nous avons les collèges selon les données transmises par le journal et le lycée est moins touché apparemment.

De ce fait, la propagation du virus est-elle plus importante dans les écoles ? La réponse semble positive au vu des révélations de ce quotidien.

Toutefois, si la situation venait à déraper dans les prochains jours, le gouvernement n’hésitera pas à prendre les mesures nécessaires toujours dans l’objectif de limiter la propagation du virus en France et dans le milieu scolaire. La décision du gouvernement n’est pas toujours comprise, mais il mise sur les vacances de février pour mettre un coup d’arrêt grâce à une diminution des interactions. Comme les élèves ne se rencontrent pas, cela pourrait avoir un effet positif.

Dans tous les cas, la réaction du ministère pourrait vous sortir de cette situation un peu trop floue. Le ministère précise que « ce n’est pas d’actualité », les congés ne seront pas pour l’instant modifiés.

La demande des médecins n’est donc pas validée

Les professionnels de la santé, notamment ceux qui évoluent dans le milieu scolaire sont nombreux à demander un prolongement des vacances de février, mais cette demande n’a pas reçu un retour positif selon le Parisien. De ce fait, si certains pensaient que tous les enfants seraient en congé dès le 13 février, d’autres étaient convaincus que cette mesure ne pourrait pas être appliquée. De ce fait, aucune inquiétude, la zone C sera toujours en vacances le 13 février prochain, mais ce ne sera pas le cas de la zone B qui sera donc la dernière à prendre quelques jours de congé.

Faut-il mettre en vacances tous les élèves dès le 13 février, sans attendre ? «Ce n’est pas d’actualité», répond le ministèrehttps://t.co/DGIFTWzOv6 — Le Parisien (@le_Parisien) February 10, 2021

Ce mercredi 10 février, les nouveaux chiffres sont toujours aussi élevés, nous avons plus de 25 000 contaminations et 296 décès à l’hôpital. Ces statistiques sont transmises pour les 24 dernières heures. En ce qui concerne les établissements hospitaliers, il faut savoir que plus de 27 000 lits sont occupés, mais il y a une baisse de 216 lits pour le même délai. De plus, pour les réanimations, ils sont 3319 et cela représente moins de 23 places par rapport à hier. Il faut donc être confiant et penser que le choix du gouvernement sera le bon pour éviter un tel reconfinement et une aggravation de la crise sanitaire.