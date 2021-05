Vacances d’été : une course contre la montre pour les réservations, dépêchez-vous !

Nous sommes enfin déconfinés, nous pouvons donc nous projeter notamment pour les vacances d’été qui approchent à grands pas. Si, pendant les dernières semaines, les Français étaient quelque peu indécis par rapport à leurs futurs congés, ils veulent désormais profiter pleinement de leurs vacances. Nous apprenons alors dans les colonnes d’Europe 1 que la course contre la montre a clairement commencé.

Un taux de réservation qui pourrait s’enflammer

Par rapport à 2019, le taux sera actuellement le même, cela montre que les Français veulent massivement partir pendant les vacances d’été. Si le gouvernement ne propose pas d’autres restrictions, il y a de grandes chances pour que les réservations soient prises d’assaut. Via une centrale ou un site comme Airbnb, vous devez donc regarder avec attention les conditions pour l’annulation.

Si vous pouvez profiter d’une suppression de votre réservation, sachez qu’il sera beaucoup plus facile d’être remboursé .

. Par contre, si la réservation ne peut pas être annulée, vous perdrez alors de l’argent, d’où l’intérêt d’être très vigilant.

Au vu des informations partagées par le site, nous apprenons que les réservations prennent de l’ampleur pour les ponts du mois de mai et les vacances d’été.

Le directeur général de Pierre et Vacances peut notamment préciser que l’afflux pour les réservations est vraiment très important. Un taux de 200 % par rapport à 2019 est identifié pour la croissance, cela redonne alors le sourire à l’ensemble des professionnels du secteur. Il faut également noter que les Français préfèrent un week-end prolongé que de grands séjours.

Plus d’une semaine pour les vacances d’été

Alors que les Français n’ont pas forcément pu partir en 2020 à cause de toutes les restrictions sanitaires, il semble qu’ils soient en mesure de quitter leur domicile en mai, juin et juillet 2021. De ce fait, les séjours sont souvent d’une semaine à chaque fois. Cela permet de partir plus souvent pendant moins longtemps, mais vous profitez un peu plus de toutes les destinations. Du côté des locations meublées, via Leboncoin ou encore Abritel, et même les Gîtes de France, le taux pour les réservations semble être le même par rapport à 2019.

C’est donc une bonne nouvelle, mais il faudra désormais espérer que le gouvernement ne proposera pas d’autres mesures restrictives avec notamment un confinement. Le couvre-feu se terminera très prochainement puisqu’il ne sera plus en vigueur en juillet et en août si la situation ne prend pas de l’ampleur.