Vacances d’été : une grande incertitude pour les congés qui pourrait vous démoraliser

Alors que le déconfinement n’a pas encore eu lieu, les internautes se demandent si les congés d’été seront réellement à la hauteur de toutes les attentes. Jean Castex a donné le protocole appliqué dès le 3 mai si la situation sanitaire le permet. Par contre, il y a une vraie incertitude par rapport aux vacances d’été.

Après plus d’une année de restrictions, de gestes barrières et de fermetures, il n’est pas surprenant que les Français aient l’envie de partir découvrir de nouveaux horizons. Toutefois, l’incertitude est tout de même au rendez-vous que ce soit pour les professionnels ou les particuliers.

🦠 ALERTE INFO – Un variant "triple mutant" de la #COVID19 a été découvert en #Inde. Selon les premières études, ce variant pourrait être plus mortel, plus contagieux et résister aux vaccins actuels. (Times of India) #coronavirus

— Mediavenir (@Mediavenir) April 24, 2021